Loïc Menon ne s’attendait pas à un tel départ

Le dernier rempart a déjà connu la nationale avec les Touristes, "mais cela fait trop longtemps pour me souvenir du niveau qui était celui de la série à cette époque, lance-t-il. Je ne rajeunis pas (rires)."

Le gardien plante le décor pour le derby de ce soir face à Étalle. "Honnêtement, je n’ai pas regardé qui jouait dans cette équipe, poursuit-il. Mais je sais qu’un derby, cela ne se joue pas, ça se gagne."

Le gardien était motivé à l’idée de retrouver les plaisirs de la nationale. "On apprend toujours, même à 35 ans. Après, je dois avouer que c’est plus difficile de travailler ses défauts à mon âge. Et puis il y a toujours les stigmates des matchs sur les articulations les lendemains de match."

Même s’il est l’aîné du groupe, il ne veut pas se mettre de pression sur le dos. Les Sudistes auront pourtant besoin de leaders dans les moments difficiles, eux qui n’ont plus été habitués à la défaite depuis longtemps. "Je n’ai pas de rôle particulier à jouer. On a fait deux matchs et on a su garder notre sang-froid et gérer notre jeu. Maintenant, il faut voir quand on sera mené. Je sais cependant que le groupe fera preuve de maturité. Et moi aussi j’espère."

Malgré cet excellent début de championnat, Loïc Menon ne veut vraiment pas s’emballer. "Il est beaucoup trop tôt pour envisager quoi que ce soit. On est novice et on ne connaît aucune équipe. Il est donc bien difficile de se projeter."

Le derby de ce soir permettra déjà d’y voir un peu plus clair sur le niveau de Halanzy, mais aussi sur celui de cet Étalle new-look.