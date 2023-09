Cette année, avec un noyau quasiment inchangé, les Sudistes espèrent confirmer leurs bonnes dispositions. Les Métallos ont profité de la descente du Stabulois au niveau promotionnaire pour aller chercher trois renforts chez le voisin à savoir Anthony Gobert, Corentin et Gabriel Marette. Trois garçons qui ne sont pas arrivés en terrain inconnu et qui viendront amener encore plus de possibilités à Dorel Stefan, le coach athusien. "La préparation se passe vraiment bien, commente Thomas Cassart, un des cadres de l’équipe athusienne. C’est plus facile de se mettre directement dans le bain quand tu te retrouves dans un groupe qui se connaît déjà. Nous travaillons de manière méthodique, avec sérieux, dans le but de poursuivre sur le chemin de l’an dernier."

Les Athusiens, qui commenceront le championnat par un déplacement à Welkenraedt ce dimanche, semblent en tout cas plus armés encore que la saison dernière. "Je ne sais pas si l’équipe est plus forte. Je dirais surtout qu’elle a plus d’expérience car nous avons déjà passé une saison ensemble. L’an dernier, il fallait tout construire, note Thomas Cassart. J’espère aussi que nous aurons tiré les leçons de la saison dernière et que nous parviendrons à être plus costauds à certains moments."

Et les Athusiens signeraient à deux mains pour vivre le même championnat que la saison dernière. "C’est difficile de donner des ambitions précises car vous avez plein de facteurs qui peuvent entrer en jeu, souffle Thomas Cassart. Je pense que les objectifs, nous pourrons les ajuster au fil de la saison. La priorité, c’est de bien débuter et d’entrer directement dans un climat où les joueurs prennent du plaisir. Si nous parvenons à avoir cela, le reste suivra tout seul."

"Nous sommes plus forts que l’an dernier"

Après avoir échoué aux portes du top 5 l’an dernier, Bouillon est plus ambitieux cette saison. Vincent Libertiaux ne l’avait pas caché, il souhaitait étoffer un groupe où certains manquaient parfois de présence aux entraînements. Et après un mois de préparation, le coach voit déjà la différence. "Nous sommes dans une autre dynamique, assure Vincent Libertiaux. Le groupe travaille bien, la quantité et la qualité sont au rendez-vous. Nous serons plus forts que la saison dernière, il n’y a pas photo. Notre ambition ? Jouer le haut du tableau. Nous voulons finir sur le podium."

Les Bouillonnais n’ont pas chômé en préparation. "Nous avons eu des amicaux et nous avons participé à des tournois relevés au Grand-Duché et à Namur où j’ai pu avoir beaucoup de renseignements sur mon groupe, poursuit Vincent Libertiaux. Nous sommes sur le bon chemin. Je ne dis pas que le groupe va être prêt à 100% pour la reprise du championnat, mais nous serons suffisamment prêts pour aborder la compétition. Nous allons grandir au fil de la saison, c’est une évidence. La sauce est en train de prendre avec les nouveaux. Nous ne sommes pas encore à 100% de notre potentiel, mais je suis content de la manière dont nous évoluons."