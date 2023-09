Le double défi européen de Juliette Thomas

Dixième d’un 10 km disputé à Brasov (Roumanie), où le record du monde a été battu par la Kenyanne Agnes Ngetich (29.24), Juliette Thomas n’en gardera pas un souvenir impérissable. D’abord parce qu’elle n’a pas couru aussi vite que quelques jours tôt, quand elle a amélioré sa meilleure performance à Rotterdam (33.25). Ensuite parce qu’elle s’est vite retrouvée isolée dans cette course, ce qui a rendu ses conditions plus difficiles. Elle a fini en 34.19. "Je suis déçue, mais vu les circonstances, je me dis que c’était compliqué de faire mieux et je prends ça pour un bon entraînement", commente la Gaumaise.