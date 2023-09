En déplacement à Jupille, Neufchâteau B s'attend à devoir batailler

Benoît Bertrand, Thomas Duquenne, Nathan Dubois, Baptiste Hartman et François Hissette, voici les cinq rescapés de l’équipe de Neufchâteau B qui avait remporté la Coupe AWBB voici deux saisons. "Et cela reste un excellent souvenir, commente Benoît Bertrand. Pour moi, il s’agissait de mon premier titre chez les seniors. La Coupe, c’est toujours particulier à Neufchâteau et nous espérons encore pouvoir la gagner. Gagner la Coupe et réaliser un championnat moyen ou être éliminé vendredi et briller en championnat ? Ouf, c’est une colle ! Faire les deux, ce serait bien. Après, je ne veux pas m’emballer, mais si on peut aller chercher les play-off en R1, ce serait sympa aussi."