Comité provincial: Jamoigne durement sanctionné

Le Comité Provincial a entendu ce jeudi les protagonistes du match de P2A arrêté entre Jamoigne et Toernich le 2 septembre dernier. Le coach Fabian Lambot, a été suspendu pendant un an, dont six mois avec sursis. Le délégué et CQ jamoignard Claude Bouckaert écope de huit semaines de suspension. Le score de forfait sanctionne la rencontre en faveur de Toernich et Jamoigne devra s’acquitter de 100 € d’amende.