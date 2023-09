Oui, a priori, cela devrait bien mieux se passer. Repartir de plus bas pourrait aussi permettre au club de reconstruire sur des bases solides. Aye est descendu pour mieux rebondir. Et puis, il faut être honnête, si vous n’avez pas quatre B0, c’est très compliqué aujourd’hui de se maintenir dans l’unique série de D1 nationale.

Cela signifie-t-il que rejouer en D1 nationale n’est pas un objectif à court terme ?

Pour Victor Lobet et Julien Martin, sans doute que si. Ils sont B0 depuis des années et jouer en D2 ne correspond pas à leur niveau. Ils sont toutefois attachés au club, surtout Victor. Ceci dit, au vu de l’équipe que nous pouvons aligner, avec deux B0, le podium est un minimum à atteindre. Victor et Julien ont émis le souhait de souffler de temps en temps. Il faudra veiller à ce qu’ils soient présents lors des matches capitaux.

Jouer en D2 alors qu’ils auraient pu se retrouver en Superdivision a quand même dû être difficile à accepter pour les garçons ?

C’est plutôt la saison dernière qu’il y a eu un coup au moral. Julien a très mal commencé, Bérenger Servais a eu aussi une mauvaise passe et Victor a loupé sa fin de saison. Mais aujourd’hui, tout est digéré.

Avec le recul, la décision de la Fédération de ne pas autoriser la montée en Superdivision en mai 2022 a-t-elle influencé les résultats de la saison dernière ?

Oui, sans aucun doute. Les trois premières équipes descendent et au niveau provincial, beaucoup de jeunes ont dû évoluer un cran en dessous de leur niveau. Nous avons été contraints de scratcher l’équipe C. Cela aurait pu faire couler certains clubs. Mais, je le répète, c’est du passé.

Qu’en est-il des ambitions de l’équipe B en D3 nationale ?

Prendre les points suffisants pour se maintenir le plus rapidement possible et avoir un championnat tranquille. Ce qui pourrait permettre à Noa Volvert de jouer quelques fois dans cette équipe.

Avec l’arrivée de Noa, Aye continue sa politique de développement des jeunes. L’idée est qu’il commence en P1 ?

Oui, pour qu’il puisse s’intégrer au club et à un nouvel environnement. Avec dans un coin de la tête l’idée de le faire jouer au second tour en D3.

Vous partez avec des noyaux de 5-6 joueurs. Comment les rotations sont-elles prévues ?

Les trois B2, Louis Dion, Théo Legrand et Paul Petitjean joueront deux semaines sur trois en équipe A et l’autre semaine en B. Les joueurs de l’équipe B, en ce compris nos recrues Francesco Profita et Boris Lobet, sont susceptibles d’aider l’équipe C en P1. Enfin, Rik Vandebroek devrait jouer entre 7 et 11 rencontres sur la saison.