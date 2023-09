Catastrophique ! Je n’ai pas d’autre mot. Aucune combativité. Pas de jeu d’équipe. On devait être plus fort que ça.

Le sentiment général dans le vestiaire après une telle claque ?

On est quand même plutôt abattu. Mais on sait ce qu’on doit travailler: notre jeu d’équipe. On n’est pas encore rodé. On n’a pas eu une bonne préparation. On doit s’entraîner.

Vous avez été pris à la gorge directement par Natoye ?

Oui. Natoye a mis beaucoup d’intensité. Et tout était juste, droit, le ballon rentrait. Notre deuxième quart-temps a été correct, mais Natoye a ensuite redémarré sur les chapeaux de roue et tout le monde s’est effondré. Sur un rebond, par exemple, le ballon rebondit trois fois, et chez nous, personne ne plonge dessus, moi y compris ; alors qu’eux, ils y vont à quatre ou cinq.

Que retiendrez-vous de cette prestation ? Il y a des erreurs à ne plus commettre ?

Le manque de combativité et l’intensité. On a compris qu’il ne fallait pas jouer 10 ou 12 minutes à fond, mais les 40 minutes.

Vous aviez très bien shooté contre Spa lors du premier match. Natoye vous avait à l’œil ?

Oui, mais cela n’excuse pas ma prestation totalement merdique. J’ai fait le con. J’aurais dû plus varier mon jeu. Dans l’ensemble, on n’a vraiment pas joué correctement. Et il n’y avait personne pour tirer l’autre. C’était une passe, un shoot.

Ça ne va pas être chaque fois comme cela sans Alexis Pierre ?

Non, non. Je ne pense pas. C’était un jour sans. Il faut s’habituer à ces déplacements-là, plus longs qu’en provinciale. On devrait arriver peut-être un quart d’heure plus tôt, pour mieux s’échauffer. De toute façon, l’absence d’Alexis ne peut pas expliquer 50 points d’écart. On doit être plus appliqué.

Il va y avoir deux Musson cette saison, à domicile et en déplacement ?

Bien sûr. On sera moins fort en déplacement, c’est clair. Mais il faudra quand même jouer autrement. On devra montrer à notre prochain match en déplacement qu’on peut gagner.

L’équipe va se remotiver pour le match contre Pepinster B dimanche prochain ?

En ce qui me concerne, le moral est là. On doit vite tourner la page et repartir de l’avant. Et montrer un tout autre visage de Musson, surtout chez nous.