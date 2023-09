Trois mois sans contact pour Mathias Toussaint

L’ex-joueur de Longlier a subi une intervention chirurgicale vendredi matin, à Libramont. Il a quitté l’hôpital samedi après-midi. "Dans un contact avec un joueur de Gouvy, j’ai pris son crâne dans le bas de la mâchoire. Je ne sentais plus mes dents, mais j’ai quand même tenu à finir le match." La douleur s’est cependant accentuée par la suite.

"Je mange à la paille, moi qui adore manger"

Sa mâchoire est désormais immobilisée pour trois semaines. "Je mange à la paille, c’est compliqué moi qui adore manger…, ajoute-t-il. Mais bon, je prends mon mal en patience et j’espère que ça ira vite. Je vais devoir suivre des séances de kiné. Mais je n’en sais pas plus pour l’instant. Je vois le chirurgien samedi. Si je n’ai pas trop mal, j’aimerais reprendre la course la semaine prochaine. Sinon, c’est trois mois sans contact. Ça va être long…"