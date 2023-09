Sans aucune pression puisque nous n’avons rien à jouer dans ce championnat. Pour le moment on profite de nos victoires.

Qu’est-ce qui permet à Roy B d’afficher ce niveau ?

On a beaucoup de jeunes sur le terrain, qui pour certains sont en équipe A depuis 2-3 ans. On a aussi transféré quelques joueurs d’expérience pour les encadrer encore plus et sublimer l’équipe. Les gars affichent une bonne mentalité. Dans le noyau, on a 22-23 joueurs, qui sont au même niveau et qui prestent bien. Cela crée une concurrence saine.

L’attaque prolifique (8 buts, 2e meilleure de la série) est-elle une des clés du succès de Roy B ?

C’est vrai qu’on marque beaucoup, mais on a aussi encaissé, et on gaspille beaucoup. Pour le moment, nous avons raté trois penalties aussi et de nombreux face à face. Ce sont des petites erreurs de jeunesse. On aurait pu marquer plus de buts, mais ce qui compte, c’est la victoire.

Roy B pourra-t-il maintenir cette cadence contre les grands favoris, comme Champlon et Vecmont ?

Samedi, on affronte Vecmont, ça nous permettra de vraiment situer notre niveau. En tout cas, on ne doit avoir peur de personne même si ce sera difficile, mais la pression sera sur Vecmont.

Après ce début de saison prometteur, quels sont les objectifs de l’équipe ?

On ne va pas s’emballer et commencer à proclamer qu’on veut le titre. L’objectif, c’est de faire mieux que l’an passé. Quand je suis arrivé, le club voulait surtout de développer les jeunes. Je ne veux pas mettre de pression inutile sur mes joueurs.