On parle moins de Nicolas Mersy, qui pourtant confirme cet été qu’il faut compter avec lui.

"Mathias et Thibault participent à des tournois toutes les semaines, constate-t-il. Moi, j’ai l’habitude de partir en vacances de début juillet à mi-août. Comme je suis du style diesel et qu’il me faut quinze jours pour trouver mon niveau, les années précédentes , je n’avais que les trois derniers tournois de l’année pour me mettre en évidence.

Cette année pour la première fois, j’ai privilégié le tennis aux vacances familiales. Cela m’a réussi avec quatre finales malheureusement perdues et un classement de B-15 qui m’attend en octobre."

Le jeune homme de 17 ans, mi-messancéen quand il vit chez son papa, mi-arlonais quand c’est chez sa maman, termine ses études secondaires en juin: "Je vais ensuite partir à Liège pour faire HEC, la faculté de gestion et d’économie de l’université de Liège. Je m’entraînerais probablement moins, mais pas question d’abandonner le tennis parce que j’aime trop ce sport. Et je compte bien profiter de mes prochaines vacances pour ne pas rater un tournoi l’été prochain."

Ce dernier dimanche, Nicolas jouait comme troisième homme dans l’équipe de Garisart qui s’est qualifiée pour la finale du tour final national qui regroupe les équipes championnes de leurs provinces respectives en division 1 régionale.

Un dur combat en perspective contre Beveren

"J’ai vite compris que mon adversaire limbourgeois était costaud et que cela allait être compliqué, admet Nicolas. Je n’ai certes pas joué mon meilleur match, mais je ne pense pas que je pouvais le battre. Par contre, en double avec Mathias Meulemans, on a été très bons. On s’est imposé 10/8 dans le super tie-break du troisième set, c’était indispensable pour gagner la rencontre. Dimanche prochain, en finale contre Beveren, nous allons devoir nous surpasser."

Celui qu’on appelait "le petit Nicolas" a gagné des centimètres cet hiver. Il a débuté à quatre ans au TC Halanzy pour suivre son frère.

Lui a vite arrêté, ses parents n’ont jamais tenu une raquette en main, mais Nicolas est devenu fan de la petite balle jaune.

"C’est vraiment ma passion. Je regarde beaucoup de match à la TV et je vibre surtout quand mon idole, Rafaël Nadal, est sur le terrain. J’adore sa combativité."

Une fois parti pour ses études supérieures, le Garisartois, dont le calme et l’intelligence tactique sont les principaux atouts, a déjà pris ses renseignements pour intégrer l’équipe universitaire

"Il y a des regroupements des B négatifs pour les entraînements. Et je continuerai à m’entraîner le week-end une ou deux fois à Garisart."