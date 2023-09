Même si Oppagne B est en tête, Antoine Philippart met une pièce sur Roy

Oppagne B en tête après trois journées, c’est une demi-surprise. Lors des pronostics d’avant saison, les entraîneurs ne voyaient pas les Bleus parmi les favoris. "C’est légitime et normal, nous ne faisons pas partie des gros bras. Lierneux a ses individualités, Roy son collectif. Je mettrais d’ailleurs une pièce sur les Roligris. Avoir conservé leur groupe malgré la descente et faire confiance aux jeunes, c’est un modèle à suivre."

Une politique que défend également les Oppagnois, avec l’apparition de plusieurs nouvelles jeunes têtes depuis quelques mois. "Des joueurs sont écartés toutes les semaines. On doit se remettre en question. Et la présence aux entraînements est déterminante. C’est un bon point."

Content du remaniement de série

À bientôt 27 ans, Antoine Philippart compte une dizaine de saisons en équipe fanion. La refonte de la série, le Gaulois y voit du positif. "Des nouvelles équipes, ça apporte de la nouveauté. On a été à Halthier B, c’était l’inconnue. Je n’avais jamais joué là. Le plus intéressant, c’est qu’on ne joue pas en fonction de l’adversaire, comme on ne le connaît pas. On se concentre sur notre jeu. "

Blessé au genou, le médian a manqué le second tour la saison passée. "J’ai des soucis de ménisque et dois revoir un spécialiste. Pour l’instant, touchons du bois, ça tient."

Depuis la reprise, l’Oppagnois n’a manqué aucun match. Antoine Philippart espère que sa série et celle de victoires de son équipe ne vont pas s’arrêter. "Ne soyons pas présomptueux: Sans une erreur du gardien adversaire ce week-end, notre série serait déjà terminée. On se concentre sur nos qualités en espérant perdre le plus tard possible, avec en ligne de mire, un top 5."