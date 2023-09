Jérôme Hotton comme un poisson dans l'eau à Bras

À l’aube du championnat, l’objectif était clair, viser le top 5. Toujours est-il que l’appétit vient en mangeant.

Quelles sont les forces et les faiblesses de ce Bras version 2023-2024 ?

Je pense que nous sommes forts sur le plan collectif, nous sommes solidaires. Il y a beaucoup d’envie dans le chef de chacun des membres du groupe. Je dirais toutefois que le départ de certains cadres constitue une faiblesse.

Quel genre de coach est Mathieu Guiot ?

Un coach exigeant sur le terrain mais qui est vraiment génial en dehors.

D’un point de vue personnel, vous semblez être comme un poisson dans l’eau à Bras avec un triplé ce week-end à la clé.

Oui, je prends beaucoup de plaisir à évoluer à Bras, cela décuple ma motivation et cela se ressent sur le terrain. Je me dois de mettre en lumière Lucas Touillaux et Riyad Zimmerman qui me servent des caviars chaque week-end.

Deux joueurs qui vont peut-être vous aider à devenir le pichichi de la série ?

Être dans les meilleurs artificiers de la série serait top. Malheureusement pour moi, il y a un sacré concurrent en la personne de Nicolas Roset (rires).

Un autre joueur de Bras semble en grande forme, à savoir Martin Braet.

C’est un joueur qui allie vista et grinta. Il ne lâche jamais rien sur le terrain, on ne l’appelle pas Bison pour rien.

Vous qui avez connu les étages supérieurs, la formation de Bras pourrait-elle évoluer en P2 ?

Bras pourrait avoir sa place en P2 avec l’arrivée de quelques renforts.

Votre prono pour le top 3 ?

Dans l’ordre, Bertrix, Libramont et Wellin avec Libin B comme surprise où Arnaud Lambrechts réalise de l’excellent travail.