En pleine reconstruction, Etalle entame une saison de transition

Symbole de cet ancrage, il a rapatrié cet été deux têtes bien connues du club en la personne de Jimmy Karremans et Donovan Jacques qui sont venus apporter toute leur expérience et leur justesse technique.

Dans cette idée, le club a enrôlé Fabrice Klein, ex-entraîneur de Messancy B et Athus: "T ravailler avec des jeunes joueurs est vraiment ma tasse de thé. Jusqu’à maintenant, j’ai obtenu mes meilleurs résultats en tant que coach en catégorie U21. C’est vraiment cette"post-formation"qui me plaît.".

L’homme au caractère bien trempé n’a pas hésité longtemps à rejoindre les Stabullois: "J’étais déjà coach à l’époque pendant 3 ans en U17 et U21 à Etalle. Lorsque le club m’a proposé le challenge, j’ai sauté sur l’occasion. Je savais que ce ne serait pas facile et qu’il fallait tout reconstruire mais j’ai confiance en ce projet. Il s’agit d’un club familial qui se reconstruit non seulement sportivement mais également extra sportivement avec la mise en place d’un comité dynamique d’une dizaine de membres. De plus, Sébastien Médard, ancien coach de l’équipe première, a été nommé coordinateur des jeunes. Il aura pour objectif de recréer des équipes U17 et U19 qui seront un réservoir pour l’équipe première. Mais cela prendra du temps. ".-

Au niveau sportif aussi, l’effectif a bien changé: "En plus de jeunes joueurs déjà présents au club, j’ai amené 6-7 gars avec moi de l’ossature U21 de Saint-Léger. Les Pahaut, Bitanga et autres Karremans ont plus de bouteille et sont là pour les encadrer."

Après une treizième place la saison dernière, il faut dire que les ambitions du club restent assez modestes: "Nous nous sommes fixé un challenge sur trois saisons avec le club. Pour la présente saison, nous savons que nous n’avons rien à jouer dans une série très costaude. Il n’y a donc aucun objectif en termes de classement. Le but est de bien jouer au football et de mettre quelque chose en place sur le long terme, sans aucune pression."

"Manque de maturité"

Le beau parcours en coupe couronné notamment par une victoire 2-3 à Sainte-Cécile conjugué à une victoire convaincante en journée inaugurale face à Saint-Mard B laissait présager de belles choses. Néanmoins, Les Rouges et Bleus semblent un peu rentrer dans le rang depuis: "Nous étions dans une bonne spirale avant de se déplacer à Villers-devant-Orval. Nous rentrons mal dans le match puis nous sommes victimes de gros soucis d’arbitrage. Une exclusion imméritée, un penalty non sifflé et un but annulé pour un hors-jeu inexistant, cela fait beaucoup. Rebelotte ce week-end face à Sainte-Cécile (NDLR: 0-2 après 5’) dans une rencontre où, déjà amputés de 7-8 absents, nous ne terminons à nouveau pas le match à 11. Nous n’avons pas encore la maturité nécessaire pour faire face à ce genre de faits de matchs. Il faut parvenir à maîtriser ses émotions, cela va venir. "

Le coach conclut sur une note positive: "Nous sommes 14-15 aux entraînements, les gars ont envie. On apprend et on corrige. Je suis très confiant pour l’avenir."