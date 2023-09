Cyclisme: participation doublée au Grand Prix du Ban

En accueillant les amateurs/masters, les Hottonnais ont tapé dans le mille. "Près de cent coureurs. Parmi eux, bon nombre de coureurs du Nord, mais aussi des Français, des Grand-Ducaux. Beaucoup connaissent la région. Ils savent que Marche, Hotton et Durbuy, c’est loin, très loin même du Sud", observe-t-il.

Il faut dire aussi qu’avec une équipe bien huilée au contact du Chevigny, dont ils sont d’ailleurs le relais en Famenne, ces jeunes organisateurs ont mis les bouchées doubles pour aller à la direction des clubs. Avec succès, puisque le CC Étupes, une référence dans l’Hexagone, non seulement a aligné plusieurs éléments, mais staff et coureurs, hébergés par le HCC, ont partagé de bons moments ensemble, notamment lors de la reconnaissance du circuit.

"Il n’existe rien de mieux que les contacts directs, rembobine Xavier Théodore. L’opération sera réactivée très tôt l’année prochaine."

Il ne subsiste aucun doute quant à la tenue d’un 3e Grand Prix du Ban, le dimanche 8 septembre prochain. "Certainement avec les amateurs/masters, assure le président, lui-même coureur (10e, dimanche, juste derrière son trésorier Gilles Maillen). Pour l’autre course, nous voulons être fixés au plus tôt. Tout dépend de la concurrence. Il n’est pas impossible que nous relancions une course pour les élites/espoirs, voire une épreuve féminine."

Voilà pour le Grand Prix du Ban. Xavier Théodore et son staff comptent en effet proposer l’un ou l’autre rendez-vous dans le calendrier cycliste dès 2024.