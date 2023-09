Arnaud Close: "J’ai signé un de mes plus beaux matchs"

Pourquoi avoir choisi de quitter Rachecourt pour Autelbas ?

Je me suis bien plu à Rachecourt, il y avait une bonne ambiance dans l’équipe malgré les résultats. À la fin de la saison, Thierry Claude m’a contacté et m’a proposé un chouette projet et de jouer le haut du tableau. Cela m’a convaincu.

Vous aviez figuré dans le top 5 la saison dernière avec Rachecourt lors de la rencontre face à Autelbas. C’est grâce à ce match que vous avez tapé dans l’œil de Thierry Claude ?

En fait, j’ai appris après ce match qu’il avait déjà essayé de me contacter par message, mais je n’avais pas vu. Donc cette prestation m’a aidé, mais Thierry Claude semblait déjà me connaître.

Vous venez d’enchaîner trois succès en championnat. Vous vous attendiez à un tel début après le mauvais parcours en Coupe (NDLE: une victoire en quatre matchs) ?

Les équipes avaient beaucoup changé donc je ne savais pas exactement à quoi m’attendre. Pour ce qui est de la coupe, nous avions énormément d’absents et beaucoup de joueurs jouaient pour la première fois ensemble donc je n’étais pas inquiet. Je suis très content de commencer le championnat de cette manière.

Quel est votre objectif pour cette saison ?

C’est une nouvelle équipe donc le top 5 et pourquoi pas un peu plus.

Vous avez réalisé votre première clean-sheet de la saison. Est-ce que vous vous intéressez à ce genre de statistiques ?

Une clean sheet, cela fait toujours plaisir mais le plus important ça reste la victoire.

Quel match attendez-vous avec la plus grande impatience, celui du 5 novembre face à Arlon ou celui contre Rachecourt quelques semaines plus tard, sachant que vous avez évolué dans les deux clubs ?

Le match contre Arlon est sans doute plus intéressant sportivement car les deux équipes vont occuper le haut de tableau. Je viens de quitter Rachecourt il y a quelques semaines, cela sera donc aussi particulier. En réalité, je suis impatient pour les deux rendez-vous.