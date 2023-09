Emile Adam reste confiant malgré le mauvais départ de Saint-Hubert: "Mais il faut gagner à Sainte-Ode"

Si la défense borquine n’a pas bougé par rapport à l’an dernier, elle prend l’eau depuis l’entame de la saison. "Les chiffres sont là. Mais quand tu joues face à un arrière droit qui te met une volée magnifique du pied gauche, ta défense, elle n’en peut rien, lance Émile Adam. Mais c’est vrai que contre Neuvillers par exemple, nous prenons des buts évitables."

Pour Émile Adam, la perte de Sylvain Marchal, qui est retourné à Aye, fait mal aux Borquins. "Nous savions que sans lui, ce serait difficile. Nous n’avons pas su le remplacer au mercato. C’est un joueur qui pouvait décider d’un match à lui tout seul. Des garçons pour le remplacer ? Des mecs comme Chardome et Claude pourraient très bien jouer devant. Mais alors, ils nous manquent dans la ligne médiane. Enfin même sans Sylvain, je pense que nous sommes capables de terminer dans la colonne de gauche. Mais il ne faut plus trop traîner en chemin. Samedi, à Sainte-Ode, il faudra absolument prendre des points. Et si la manière n’y est pas, ce n’est pas grave, ce n’est pas le plus important pour le moment. Zéro sur neuf, cela met déjà une petite pression. Alors, je n’ose pas imaginer un zéro sur douze."

Si les chiffres ne sont pas bons, Émile Adam ne voit pas tout en noir pour autant. "Une des satisfactions de ce début de saison ? Les prestations de Lukas Henneaux, glisse le latéral de Saint-Hubert. Lui, c’est la bonne surprise. Il revient de blessure et est cramé après soixante minutes, mais il est déjà très important pour nous. Il n’était pas là à Tellin et cela s’est senti. Je peux vous dire que lui, il va devenir incontournable au fur et à mesure de la saison. Enfin, il y est déjà presque…"