Camille Prignon revient sur la défaite de Tintigny en R2: "Une énorme déception"

Obligées de courir après le score, les filles de Sébastien Louis sont revenues tout près, mais sans jamais savoir passer devant. "Braine a su prendre confiance, note Camille Prignon. Nous, nous paniquons beaucoup alors que nous avons du potentiel. Ce sont des petites choses à corriger. Nous manquons encore un peu d’automatismes. Nous nous connaissons toutes hors du terrain et nous nous apprécions toutes, mais nous devons encore apprendre à jouer ensemble. Samedi, nous avons vraiment cru que nous allions gagner. Quand nous sommes revenues à deux points, nous pensions avoir réalisé le plus difficile. Mais en face, vous aviez une joueuse très costaude qui a su faire la différence."

Avec deux défaites en autant de rencontres, le début de Tintigny en R2 n’est pas aisé. Mais les Gaumaises s’y attendaient. "Et ne comptez pas sur nous pour baisser les bras, prévient Camille Prignon. Nous perdons sur des petits détails, sans prendre des casquettes. Nous savions que cela risquait d’être difficile. Pour beaucoup, il s’agit de la première expérience en régionale. Et pour certaines, c’est même la première année en équipe fanion. Notre chance, c’est d’avoir un coach calme et posé. C’est un très bon formateur. Il sait nous dire les choses clairement, sans s’énerver."

"Prouver que même les jeunes peuvent gagner"

Du haut de ses 18 ans, Camille Prignon fait partie des joueuses les plus âgées de Tintigny. Formée au Centre-Gaume, la jeune fille a débuté en équipe première avec Saint-Mard avant de rejoindre Rulles la saison dernière. Si, dans un premier temps, il avait été envisagé de la voir combiner R1 et P1, elle avait finalement disputé toute la saison avec l’équipe de première provinciale. Avant, donc, de rejoindre Tintigny cet été. "Et de découvrir l’énorme différence entre la R2 et la P1, sourit Camille Prignon. La plus importante ? Le physique et l’expérience. Attaquer face à une joueuse de R2, c’est bien plus compliqué que face à une joueuse de P1."

Camille Prignon l’a dit, son équipe manque encore d’automatismes. "Mais cela va venir. Nous avons l’avantage de nous connaître hors du terrain et de tirer toutes dans le même sens. Tout le monde s’encourage et personne ne râle. Notre point fort ? Ce sera la défense, juge Camille Prignon. En un contre un, nous aurons du mal en phase offensive. Il faudra donc bien travailler nos systèmes. Et nous allons prouver que ce n’est pas parce que nous sommes jeunes que nous ne pouvons pas gagner des matches."