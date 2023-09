Basket (P1): premier coup de gueule à Neufchâteau C

Autant dire que Musson pourrait surprendre plus d’une équipe.

Dimanche, c’est Neufchâteau C qui s’est pris les pieds dans le tapis en Gaume. "On a mis plus d’énergie et d’intensité que Neufchâteau, se félicite le coach Massimiliano Henrotay. En défense, on a eu une bonne attitude. Quand Neufchâteau revenait, en 2e mi-temps, le groupe est resté soudé, c’est ce qui compte pour moi. Les gars ont bien communiqué. Et ils ont été impliqués pendant les 40 minutes."

Pour le gamin Arthur Wauters, guidé et conseillé par Alexis Pierre en équipe A et par Tiberghien en équipe B, c’est le rêve. Il ne peut que progresser cette saison. Et il va pouvoir s’exprimer pleinement en P1. On l’a déjà vu à l’œuvre face aux Chestrolais. "On compte beaucoup sur lui, souligne le coach. Il a un rôle de leader dans l’équipe, un peu comme Aurélien. J’ai beaucoup aimé sa prestation. Il a contrôlé le tempo, il a joué vite quand il le fallait et il a pris ses responsabilités."

Dans le dernier quart-temps, quand Neufchâteau s’est rapproché à 50-47, c’est le duo Tiberghien-Wauters qui a relancé Musson. Ensuite, après 59-54 (36’), Davril, Lognard et Barras ont pris le relais et ont achevé le travail: 64-54 (38’), 68-58 et 72-58 score final.

"Grande différence"

Dans l’autre camp, à Neufchâteau, ça ne rigole pas vraiment. C’est même tout le contraire. "C’était mieux que la semaine dernière (contre Tintigny) dans l’intention, mais on a vu toutes nos lacunes, peste le coach Nicolas Baeten. On rate au moins dix paniers sur de bonnes options, parce que les gars manquent tout simplement d’entraînement. Et en défense, on ne se bat pas assez. Musson en voulait beaucoup plus que nous."

Après deux matches, et deux défaites contre des équipes qui ont le maintien pour objectif, le constat est clair: Neufchâteau C n’est pas dans le coup. Et Nicolas Baeten ne va pas attendre pour tirer la sonnette d’alarme. "Il va y avoir un premier coup de gueule ce mardi soir à l’entraînement, lance-t-il. Une grosse mise au point est nécessaire. Si on continue de cette manière, on ne gagnera pas beaucoup de matches. Et ce n’est pas comme cela qu’on va prendre du plaisir non plus. Il faut mettre le bleu de travail et venir s’entraîner."

Sur papier, Neufchâteau a un très bel effectif. Neuf coaches de la série (sur 12) voient d’ailleurs les Chestrolais en play-off en fin de championnat. "Entre le papier et ce qu’il y a sur le terrain, il y a une grande différence ", conclut Nicolas Baeten.