Tommy Delvaux: un triplé en P1, dix ans après une saison à zéro point en P3

Un an plus tard, après avoir inscrit le but de la montée contre Ochamps au tour final, le voilà qui débarque en P1. Une série dont il ignore encore beaucoup de choses, puisqu’il est bien incapable de vous dire dans quels clubs évoluent des garçons connus de tous comme Reichling, Schinckus ou Robinet. "Ces noms me disent quelque chose, mais sans plus, avoue-t-il. J’habite à Manhay et je connais un peu les équipes de la région, mais celles du Sud me sont totalement étrangères. Ce que je pense de la P1 ? Difficile de se forger un avis après trois petits matchs. Cela va plus vite qu’en P2 et les défenseurs posent un peu plus le ballon, là où les arrières de P2 ont tendance à allonger. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression jusqu’ici ? Arlon. Sur son terrain, l’équipe du chef-lieu nous a baladés. Ethe était un cran au-dessus de nous également, mais sur notre terrain, nous avons réussi à les accrocher."

Après huit saisons en P3 et deux en P2, le feu follet érezéen, couvreur de profession, compte bien prendre son pied en P1. Les secrets de sa progression ? "Je rate très peu d’entraînements et j’essaye de me donner à fond". Une nouvelle preuve que le travail compte autant que le talent.