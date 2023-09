Théo Lejeune a pu partir en week-end l’esprit serein

Et cette victoire, Sart l’a notamment obtenue grâce à une rose de Théo Lejeune. Le gamin, arrivé d’Halthier cette saison, a inscrit son premier pion en P1. "Je suis heureux car c’est un but important qui nous permet de prendre l’avance dans un match compliqué. Notre bilan de 7/9 ? Nous sommes contents, même si le nul à Chaumont fait un peu tache dans le tableau", juge celui qui est parti en week-end quelques heures après la victoire à Oppagne et qui sera déjà rentré pour l’entraînement de ce mardi.

Passé par Sprimont et Oppagne chez les jeunes, Théo Lejeune, qui peut évoluer à toutes les places ou presque, a débuté en équipe première à Halthier. Avec les Nordistes, le jeune homme avait planté quatorze buts l’an dernier. De quoi se faire repérer par Sart. "Où je pense que je me suis plutôt bien acclimaté, répond Théo Lejeune. Tout le club est super et cela aide à s’intégrer. Je ne m’attendais à jouer autant dès mon arrivée, mais c’est une vraie chance. Maintenant, je sais que c’est un autre monde en P1 et que je dois encore passer un ou plusieurs niveaux. Un objectif en termes de but ? Non. Je veux surtout jouer pour l’équipe."