Roberty: "Prévot est un peu notre Kévin De Bruyne"

La défaite contre Florenville, je l’ai prise pour moi. Mais je ne vais pas arrêter de tirer les penaltys parce que j’en ai raté un. Cela arrive. Certains en ont déjà raté deux dans le même match. Puis le coach m’avait réitéré sa confiance. Je suis content d’avoir pris mes responsabilités, d’autant plus que ce penalty rapporte trois points.

Un penalty marqué ou manqué dans les cinq premières minutes, cela oriente tout un match ?

Dans certains cas, oui. Si nous avions ouvert le score contre Florenville, notre adversaire aurait dû se découvrir et nous en aurions probablement profité. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Contre Libramont, le fait d’ouvrir la marque rapidement nous a mis sur le velours. On a pu laisser l’initiative aux Mauves et faire le jeu quand il fait 35°, c’est deux fois plus compliqué qu’en temps normal.

Puis il y a cette exclusion de Destrée, à la demi-heure, qui vous aide un peu plus…

M. Prévot a directement donné le ton en sortant rapidement les cartes. Je préfère les arbitres qui laissent jouer à l’anglaise, en général, mais tant que le tarif est le même pour les deux équipes, c’est le principal. Et je pense que l’arbitre s’est montré cohérent dans l’ensemble. À la pause, notre coach a d’ailleurs sorti Erwin Englebert, qui avait pris une jaune en première, par mesure de précaution.

Harre-Manhay affiche un bilan de 6 sur 9. Satisfait, ou un peu déçu de rater un 9 sur 9 qui semblait accessible ?

On accroche le wagon de tête, donc le bilan est positif. Battre Libramont, mine de rien, c’est un petit exploit. Cette équipe est un sérieux prétendant au Top 5 et même au Top 3, dans ce qui devrait ressembler à un championnat à deux vitesses. Ce n’est pas parce que Libramont s’est incliné chez nous, en jouant une heure à dix, qu’il ne faut plus le prendre au sérieux. J’ai vu de très bons joueurs en face. Le n°23 (NDLR, Noah Theis) m’a impressionné. J’ai bien aimé le n°6 (Gustin Noppe) également. J’étais, aussi, curieux de voir Cyprien Blandin à l’œuvre. Clairement, on sent que ce garçon est un poison. Il marquera des buts en P1, aucun doute là-dessus.

Vous parlez d’un championnat à deux vitesses. Dans quel wagon se situera Harre-Manhay ?

Tout le monde nous voit aux alentours de la 7e place. Donc si on finit 7e, on parlera d’une saison correcte. Si on ne fait pas les cons, on ne devrait pas être inquiété. Il faudra toutefois se montrer plus prolifique. En comptant les matchs de Coupe face à La Roche et Oppagne, nous avons affronté cinq équipes de P1 depuis le début de saison et n’avons inscrit que deux buts (dont un sur penalty). Ce n’est pas suffisant. Cela dit, la base d’une équipe, c’est son organisation défensive. Longlier l’a encore rappelé la saison passée. Nous prenons peu de buts et c’est déjà un bon indicateur.

Vous découvrez la P1. Votre avis, après trois matchs ?

Il y a un air de "sunday league", c’est très convivial. On croise tous les week-ends des gars que l’on connaît. J’ai toutefois été un peu surpris au premier match, à Nothomb. Je ne pensais pas tomber sur une équipe aussi athlétique. C’était parfois à la limite de la correction. J’ai été victime d’un véritable attentat à la 90’. Je m’en suis relevé, mais certains spectateurs avaient déjà leur téléphone en main pour appeler l’ambulance.

Vous vous déplacez à La Roche dimanche. Les Rochois ne sont pas des tendres, eux non plus…

On sait qu’on va se faire rentrer dedans et qu’ils ne vont rien lâcher. Les Van Geen, les Dubois, ce sont des mecs qui jouent pour leur famille, pour leur ville, avec un cœur énorme. En plus, avec leur 0 sur 9, ils sont déjà sous pression. Nous n’avions pas trouvé la faille en Coupe (0-0) et je m’attends à un match similaire. On sait qu’ils ne vont pas nous faire tourner en jouant en deux touches de balle, mais il faudra veiller à ne pas se faire punir sur une phase arrêtée ou une contre-attaque. La bonne nouvelle, c’est que nous avons piqué leur meilleur joueur cet été (rires).

Nicolas Prévot, qui est déjà capitaine chez vous. Il est vite devenu le patron de l’équipe ?

On peut le dire, oui. C’est un super capitaine. Je pense qu’il est content de l’être et il est validé par l’ensemble du groupe. C’est un leader. À 100% de ses capacités, Nicolas est le meilleur joueur de P1.

Vous l’aviez déjà côtoyé à Mormont il y a une dizaine d’années. Vous avez retrouvé le même joueur ?

Cela peut paraître difficile à croire, mais il est encore plus fort aujourd’hui, à 33 ans. Même physiquement. J’ai connu en D2 des gars qui avaient nettement moins de talent que lui. Je pense qu’il se sent bien chez nous, où il évolue au cœur du jeu, en 10. Il a ce petit truc en plus qui permet de faire la différence dans les 40 derniers mètres. Une frappe venue d’ailleurs, une passe dans l’intervalle… Il me fait penser à De Bruyne.

À titre personnel, aucun regret d’avoir quitté l’échelon national ?

Non. Après ma saison à Oppagne, je pensais arrêter. Mon père (Joël) et Marc Pottier m’ont convaincu de les rejoindre à Harre. J’ai accepté et j’ai bien fait. Je suis un compétiteur, j’ai toujours eu envie de jouer le plus haut possible, mais je n’ai jamais été aussi épanoui qu’aujourd’hui.

La P1 et la P2 demandent moins d’efforts et de sacrifices que la D3…

On ne peut le nier. En D2, en D3, chaque entraînement est un combat. Tu en rates un, tu es quasiment certain de ne pas figurer dans le onze, voire dans le quinze, le week-end. En provinciale, c’est différent.

Vous sous-entendez que vous ne devez pas obligatoirement vous entraîner pour être titulaire à Harre-Manhay ?

J’habite en région bruxelloise et j’ai 1 h 45 de route pour venir à l’entraînement. Je participe donc rarement aux deux séances hebdomadaires. Mon taux de présence doit avoisiner les 50% sur l’ensemble de la saison. Je pense que le groupe le comprend et l’accepte.

Lejeune, le Willie de Harre

Vous étiez même titulaire ce week-end alors que vous aviez passé la semaine à… New York. Cela ne fait pas grincer les dents de certains coéquipiers ?

Je ne pense pas. En me mettant dans le onze, on peut penser que le coach m’a fait une fleur. Mais c’était aussi une manière de me mettre la pression. Il m’a regardé droit dans les yeux avant le match et j’ai lu dans son regard qu’il disait: "Tu n’as pas intérêt à te planter !" Je pense avoir répondu à ses attentes. Quand je suis sorti à la 78’, je ne savais même plus marcher. Le coach aligne ce qu’il pense être son meilleur onze, tout simplement. Et le jour où je me retrouverai sur le banc parce qu’un autre joueur aura mérité de prendre ma place sur le terrain, je l’accepterai.

Passer de Christophe Kinet à Ludovic Lejeune en l’espace de quelques mois, ce n’est pas trop déroutant ? On ne peut pas dire qu’ils se ressemblent…

Ils sont très différents, c’est vrai, mais je pense qu’ils pourraient s’apprendre des choses mutuellement. Avec Kinet, j’ai appris énormément. Ses entraînements étaient dignes du niveau professionnel. Ludo, je le comparerais plutôt à un Marc Wilmots. C’est un meneur d’hommes, un rassembleur, qui maîtrise toutes les dimensions du foot amateur. Et il mène sa barque avec un certain succès. Les résultats parlent pour lui. Je suis content de mouiller le maillot pour un mec comme Ludo, qui m’a connu dans le berceau.