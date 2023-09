Lucas Prudhomme : "J’ai toujours les qualités pour jouer plus haut"

Finalement, les Flandriens recevront Malines, une affiche moins sexy, mais tout de même alléchante pour une formation du troisième échelon national.

Cette petite déception témoigne de l’appétit retrouvé par le médian luxembourgeois depuis son transfert le long de la côte belge. Dimanche, en Coupe de Belgique, il a encore brillé face à Seraing, dans un rôle totalement libre juste derrière l’attaquant lui permettant d’exprimer au mieux ses qualités techniques et sa vision du jeu. "Cela fait un petit peu plus d’un mois que j’ai signé à Knokke. Je suis épanoui dans ce club et je pense que c’est visible sur le terrain, confie-t-il. Le coach me donne beaucoup de confiance et d’espace pour m’exprimer. C’est exactement ce qu’il me fallait. Je pouvais signer ailleurs en Nationale 1 ou à l’étranger, mais je n’y aurais pas reçu les clés du jeu comme ici. Quand je suis heureux sur une pelouse, le football devient plus simple."

Un goût d’inachevé

Ce rôle, il aurait aimé le recevoir chez les professionnels. La promotion de Liège lui en offrait la possibilité unique, mais la direction a préféré lui demander de se chercher un nouvel employeur. Un coup dur pour un élément qui avait toujours privilégié le collectif, quel que soit son statut ou son rôle sur le terrain. "J’ai digéré cette décision, cela ne sert à rien de m’apitoyer, assure-t-il. Je garde simplement un petit goût d’inachevé car je pense que j’aurais pu amener quelque chose à cette équipe en D1B. Ce championnat convient bien à mes qualités car il y a plus de jeu et les terrains sont de meilleure qualité."

Est-il résigné pour autant ? Ce serait mal connaître le joueur. Face à Seraing, il a parfois donné le tournis à des joueurs professionnels. "Je prouve que j’ai les qualités pour jouer plus haut lorsque j’affronte des équipes d’un ou de deux niveaux supérieurs. C’était déjà le cas, il y a quelques mois, lors d’un match amical disputé à Charleroi avec Liège. On verra où Knokke me mènera."

"On a un groupe complet"

Les Flandriens tutoient souvent les premières places du général, mais ne sont jamais parvenus à décrocher une promotion. La faute à une licence particulièrement difficile à décrocher malgré des installations de qualité. "Ces dossiers sont de plus en plus difficiles à remplir, grimace celui qui vit à Bruxelles désormais. Dans un premier temps, nous voulons gagner tous nos matches et nous verrons bien où cela nous emmène. On a un groupe complet, avec des joueurs techniquement doués, capables de prendre la profondeur et de se montrer solides défensivement. Nous aurons bien besoin de tous ces profils pour lutter dans un championnat encore plus compliqué que l’an dernier. On sent que tout le monde peut battre tout le monde. Chaque match ressemblera à un combat."

Un match particulier

Il ne devrait pas en aller autrement, ce samedi, lors de son retour à Virton. Même s’il a quitté le club il y a trois ans, Lucas Prudhomme garde de nombreuses attaches en Gaume, là où il a été partiellement formé, et un éventuel retour au Faubourg avait même été évoqué en juillet. "C’est évident que cela reste un match particulier, conclut-il. Si la direction est nouvelle, les installations et la région n’ont pas changé. Pas mal d’anciens sont revenus et je connais encore de nombreux visages, que ce soit dans le vestiaire ou le staff. Je me réjouis de les retrouver."

Vite dit

Guillaume rate un péno Valentin Guillaume, autre ex-Virtonais, portait le brassard de capitaine de Seraing lors de l’élimination à Knokke (3-1). Cela ne lui a pas vraiment porté bonheur car il a raté un penalty juste avant l’heure de jeu.

Même commune Monté peu après l’heure, Mathieu Cachbach a apporté beaucoup d’énergie à la ligne médiane des Métallos. Il était particulièrement déçu par l’élimination. "C’est une faute professionnelle à mes yeux", déclarait le joueur serésien qui, dimanche, après le match, a notamment échangé quelques mots avec Lucas Prudhomme. Les deux joueurs se connaissent bien. Ils sont originaires de la même commune (Attert), l’un de Nothomb, l’autre de Thiaumont. Et ils sont tous deux passés par Virton et le FC Metz durant leur formation.