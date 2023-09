Guy Hérion n'est pas content à Marloie: "Certains pensent qu'ils sont au Club Med"

Ce qui agace le président ? Les cadeaux offerts aux adversaires. "Contre Herstal, Florent Devresse glisse. A Richelle, nous donnons les quatre buts. Et contre Longlier, les trois roses, ce sont autant de cadeaux de notre part, peste Guy Hérion. Si tu donnes des buts, cela n’ira pas hein ! Neuf buts pris en trois matches, c’est de trop. Mais c’est surtout la manière dont on les prend qui m’agace. Mis à part le deuxième but d’Herstal, ils étaient tous évitables. Ce qui est grave, c’est si les garçons ne se remettent pas en question."

"Des cadres n’évoluent pas à 50% de leur niveau"

Avec un point sur neuf, pas besoin d’avoir un doctorat en foot pour comprendre que le bilan n’est pas bon. "Si je suis inquiet ? Non. J’ai vu nos prestations en Coupe de Belgique. Les garçons ne peuvent pas être devenus mauvais du jour au lendemain, raconte le président. Mais pour le moment, ils sont lents. Très lents. Notre milieu de terrain est inexistant. Comment j’explique la différence entre le Marloie de la Coupe et le Marloie du championnat ? Ah si je le savais, j’irais le dire aux joueurs. Je pense que certains se voient trop beaux et pensent que cela va aller tout seul. Or, aucun match n’est gagné d’avance. Regardez encore les Belges samedi en Azerbaidjan. Tout le monde pensait que nous allions leur mettre une tartine. Pour le même prix, nous ne prenons qu’un point."

Samedi, Marloie ira à Huy. "On m’a dit que c’était très fort, répond Guy Hérion. Mais si nous sommes en forme et que nous avons envie, je n’ai peur de personne. Le souci, c’est que pour le moment, j’ai des cadres qui n’évoluent même pas à 50% de leur niveau. Regardez le deuxième but de Longlier samedi. Nous perdons la balle, ce qui peut arrive. Mais alors, il faut se battre pour la récupérer. Ici, on trottine et puis, quand le ballon termine au fond, on baisse la tête. C’est alarmant."