Émilie Lacourt a raté un titre européen à cause d’une inscription trop tardive

Un mariage, une 2e place en 35-39 ans à Gérardmer la semaine suivante puis un succès dans sa catégorie samedi, au Challenge Almere (Pays-Bas): Émilie Lacourt nage en plein bonheur. La Borquine aurait même coiffé les lauriers continentaux si elle s’était inscrite plus tôt à l’épreuve hollandaise. Celle-ci faisait en effet office de championnat d’Europe du format Ironman. "Mais il fallait s’inscrire pour le 7 juillet pour être classé à cet Euro. Or, j’attendais de connaître mon horaire au travail avant de m’inscrire, explique cette prof d’éducation physique de l’athénée d’Athus. Le titre est revenu à la 2e, une Allemande. Mais ce n’est pas grave. J’étais la plus forte et c’était assez inespéré au vu de ma préparation."