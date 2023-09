Debehogne a trouvé l'ouverture à Marloie avant d'assurer la fermeture à Cheoux

Si les Longolards s’attendaient à subir, ce sont finalement eux, du moins en première période, qui ont eu le cuir dans les pieds . "Lors de nos deux premiers matches, le fond de jeu, il était inexistant chez nous, avoue Antoine Debehogne. Le pire, c’était le déplacement à Elsaute en ouverture. Là, nous n’avons jamais osé jouer. Ce samedi, nous avons demandé le ballon, nous avons posé le jeu et nous n’avons pas eu peur. C’est le football que nous voulons mettre en place. Comment j’explique la différence entre nos deux premières sorties et celle de ce samedi ? Un peu moins de pression. Il ne faut pas oublier que nous découvrons ce niveau. Au début, nous avions un peu peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Mais à Marloie, nous avons prouvé que nous avions notre place dans la série. J’espère vraiment que ce succès va nous relâcher et va nous lancer pour la suite. Si nous jouons avec la même intensité, des matches, nous en gagnerons encore. C’est notre match le plus abouti depuis la reprise et j’ai même envie de dire que c’est le plus abouti depuis un an."

Les softs du vendredi lui ont réussi

On l’a dit, Antoine Debehogne a planté un but ce samedi. Le but de l’égalisation grâce à un enroulé qui a terminé dans la lucarne de Desseille. Un but venu du pied gauche de l’ailier qui est pourtant droitier. "Mais au final, je ne sais pas quel est le meilleur pied, glisse-t-il. J’aime bien tenter ma chance des deux. Je n’ai pas de préférence, c’est comment le ballon arrive. Ici, quand je vois la balle partir, j’ai peur qu’elle termine sa course sur le poteau, mais elle rentre. Cela fait du bien car cela nous permet d’égaliser tout de suite alors que nous ne méritions pas d’être menés car nous avions déjà eu quelques situations avant l’ouverture du score de Marloie."

Titulaire à Elsaute, Antoine Debehogne était sur le banc la semaine dernière. "Évidemment, j’étais déçu, avoue-t-il. Mais cela m’a fait du bien, cela m’a permis de me remettre dedans. Et je me doutais que j’allais être titulaire. La preuve, vendredi soir, alors que j’étais parti voir un match, j’ai carburé aux softs."

Comme la plupart de ses équipiers, Antoine Debehogne découvre donc vraiment la D3. "Ce qui me marque le plus ? L’intensité. Tu ne peux pas souffler pendant cinq minutes, commente-t-il. Si tu n’es pas prêt à aller au duel ou que tu contrôles à deux mètres, tu peux rester chez toi, tu ne toucheras pas une balle. Là, je peux vous dire que j’ai bien dormi dans la nuit de samedi à dimanche"

Mais avant de dormir, l’ancien Orgeotois a d’abord assuré, avec toute son équipe et un Tom Wallens bien entouré, la fermeture de la fête à Cheoux, histoire de fêter dignement ce premier succès. Et de se rattraper des privations du vendredi soir…