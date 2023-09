Le tirage au sort, effectué ce midi à l’Union belge, aura de quoi attiser encore un peu plus leurs regrets puisque Meux, leur tombeur, a effectivement hérité de l’Union Saint-Gilloise en 16e de finale. "Je viens de voir ça, je suis déçu. Pour moi aussi, c’était un rêve d’affronter Habay", a commenté le gardien saint-gillois à quelques heures du match qui doit opposer la sélection grand-ducale au Portugal.

Vainqueurs de l’Islande vendredi, Moris et les Rode Leiwen sont toujours en course pour la 2e place de leur groupe et donc une qualification historique pour la phase finale de l’Euro.

Notons par ailleurs que Beveren, qui a éliminé Virton, recevra Westerlo au tour suivant. Pour les Vert et Blanc, les regrets seront sans doute un peu moins vifs.