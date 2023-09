13 équipes pour la Route du Luxembourg au départ de Libramont

La Route du Luxembourg, c’est la déclinaison de la mythique Route du Poisson qui rappelle le parcours réalisé par les attelages pour emmener les trésors de la mer de Boulogne jusqu’à Paris. Dans la configuration belge, les routiers se dérouleront en boucle autour de Libramont avec des épreuves spéciales qui auront également lieu sur le terrain de la foire agricole. Une sacrée organisation quand on sait que les équipes proposeront une petite vingtaine de chevaux de trait avec plus de cinquante personnes par équipe. "C’est une très belle vitrine pour les chevaux de trait, se félicite Félix-Marie Brasseur, multiple champion d’attelage. Ce genre de compétitions permet de faire évoluer les races car ils doivent être plus robustes. Ils peuvent ainsi devenir des chevaux pour tout le monde tant pour le travail que pour les familles."

Après les contrôles vétérinaires des premiers jours, la compétition débutera jeudi avec des épreuves spéciales. Vendredi, en fin d’après-midi place au premier des deux Routiers. Les équipes se relayeront sur quelque 200 kilomètres avec un circuit qui emmènera les attelages vers Freux, Lavacherie, Chenogne, un arrêt avec une épreuve spéciale à Vaux-sur-Sûre, puis un retour à Libramont avec un passage à Neufchâteau. Des Routiers d’autant plus spectaculaires qu’ils ont lieu aussi la nuit venue (jusqu’à minuit). Après des épreuves spéciales, le dimanche offrira également un routier en partie nocturne avec des passages à Glaireuse, Jéhonville, Bertrix et Grandvoir. L’ambiance de convivialité qui règne dans ce genre de rendez-vous animera le site durant les prochains jours avec, en apothéose, le dimanche un marathon par paire dans le parc paysager. Un beau spectacle pour les amoureux des chevaux, mais aussi une très belle image pour notre province. La proclamation des résultats est fixée à 18 h 30.