Vainqueur à Oppagne, Sart était très bien payé à la pause

En bonne position, Jadot croise trop son envoi. Oppagne a laissé passer sa chance, ce dont profitent les Sartois pour prendre l’avantage contre le cours du jeu à la faveur d’un coup franc magistral de Lannoy. "Avec un peu plus de justesse, on doit gagner quinze fois ce match. Physiquement on a bien répondu, retient Valère Lamy remonté contre l’arbitrage.

Ethe puis Arlon

Revenus au score juste avant la pause à la faveur d’un penalty, les Coalisés sont encore les premiers en action à la reprise avec des essais de Fiévet et Étienne. Mais Sart profitera de sa bonne seconde période et de sa supériorité numérique après l’exclusion de Jadot (2 CJ), pour ajouter deux buts et s’offrir un succès flatté, lequel permet à la troupe de Faymonville de signer un bon bilan de 7/ 9. Quant à Oppagne, cette deuxième défaite de rang oblige les Bleus à se ressaisir face à… Ethe et Arlon.

OPPAGNE: Matondo 6 ; Polis 6 (76', Dandoy), Paquet 5 (76', M. Bonjean), R. Bonjean 6, Warnier 4 (46', Cornélis ; 76, Borrey); Dropsy 6, Jadot 5, Étienne 5, Raskin 6 ; Joseph 6, Fiévet 6.

SART: Prince 6 ; Tilkin 6, Barry 6, Hubert 6, Beaujean 5 (70', Memeti); Barbette 5 (87', Bodson), Lannoy 7, Mehmeti 7, Lauwers 8 ; Lejeune 7, Murtezi 6.

Arbitre: J. Meyvisch. Assistance: 150.

Cartes jaunes: Fiévet, Paquet, R. Bonjean, Raskin, M. Bonjean, Dandoy, Lejeune, Lannoy, Beaujean, Murtezi, Mehmeti, Lauwers.

Carte rouge: Jadot (72’, 2 CJ).

Buts: Lannoy (43’, 0-1), Fiévet (45’, 1-1 pen.), Lejeune (71’, 1-2), Murtezi (81’, 1-3).

Note du match: 6.

21’, tête de Joseph sur la barre.

43’, un coup franc de Lannoy trouve la lucarne (0-1).

45’, Beaujean commet la faute sur Joseph parti dans son dos, Fiévet transforme la pénalité (1-1).

71’, Lejeune tente une frappe déviée par le dos de R. Bonjean, Matondo est surpris (1-2).

72’, Jadot est renvoyé pour un 2e carton.

81’, Lauwers décale S. Memeti qui trouve Murtezi pour fixer le score (1-3).