Une fin de match tendue à Houffaloise – Ethe

Alors qu’Ethe avait sorti le ballon parce qu’un joueur houffalois était au sol, Sébastien Clotuche ne l’a pas rendu aux Cassidjes sur la rentrée en touche, déclenchant la colère et les insultes des supporters gaumais. À la fin du match, ils ont voulu s’expliquer et tout le monde s’en est mêlé, joueurs et supporters.