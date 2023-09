Un triplé de Delvaux pour la première victoire des Nordistes

Ce duel de promus a tenu toutes ses promesses, même si l’on n’a pas atteint des sommets en terme d’intensité. Mais alors que les Florentins avaient engrangé leur première victoire la semaine dernière chez d’autres promus (Harre-Manhay en l’occurrence), les Coalisés nordistes ont décroché leur premier succès en P1 via une belle prestation d’ensemble. Un succès qui a pris forme rapidement grâce à un but de l’homme du match, Tommy Delvaux, dès la troisième. Un but qui a déterminé toute la physionomie de ce match. Bien mis en place par son coach, Érezée tient bien la route et va doubler la mise avant la pause via l’inévitable Delvaux.