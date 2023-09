Un succès tardif, mais indiscutable pour Ethe

Privés de Reichert, retenu par son boulot de kiné à Virton, Grévisse toujours sur la touche et Collin en vacances, les hommes de Sébastien Cognart maîtrisent complètement leur sujet. Dès le début du match, ils prennent le jeu à leur compte et s’adjugent la possession du ballon, mais se heurtent au bloc très bas des Ardennais. Coopmans voit sa frappe détournée par le portier tandis que celle de Neetens est contrée par le tacle d’un défenseur. La RESCH sort rarement, mais le fait très bien et rapidement comme à son habitude. Leyder est obligé de sortir le grand jeu quand il voit Lentz arriver face à lui. On se dirige tout droit vers un 0-0 au repos, mais c’est sans compter sur Benassy qui, sur un coup franc excentré, trouve la tête de Brichet qui ouvre le score. C’est ce que l’on appelle le hold-up parfait.

Malgré un Steven Frère des grands soirs

Les Verts ont-ils pris un coup sur la tête avec ce but concédé juste avant la mi-temps ? Pas du tout. Ils reprennent de plus belle et continuent à faire le jeu, mais trouvent face à eux un grand Steven Frère. Les essais d’Aubois, Neetens, Joachim et Lefort, entré au jeu, sont tous stoppés par le gardien houffalois. C’est à l’heure de jeu qu’arrive la délivrance pour les visiteurs quand Joachim, esseulé au deuxième poteau, reprend le ballon de volée. Cette fois, Frère ne peut rien. Dans la foulée, Chekkouri est renvoyé au vestiaire pour un second carton jaune. On pense alors que les Cassîdjes sont sur une voie royale, mais Neetens se fait à son tour exclure, ce qui rend de l’espoir aux Houffalois. Mais c’est sans compter sur Joachim, encore lui, qui s’infiltre et trouve Aubois, lequel inscrit le but de la victoire. Succès décroché dans la douleur, mais entièrement mérité pour Ethe, qui affiche un 7/9 avant d’affronter Oppagne et Messancy.

HOUFFALOISE: Frère 8, Chekkouri 5, Ndjakanyi 7, Andrianne 6, Clotuche 6, Karali 6 (74’, Blaise), Paquet 6 (80’, Henquinet), Renquin 6 (76’, Nkanda), Benassy 6 (83’, Poncin), Brichet 6, Lentz 6.

ETHE: Leyder 7, Saint-Mard 7, Masson 7, Lenoir 6, Petit 7, Neetens 6, Reichling 6, Aubois 7 (83’, Mendoza), Huberty 7 (86’, Woygnet), Joachim 8 (93’, Arène), Coopmans 6 (57’, Lefort 7).

Buts: Brichet (46’, 1-0), Joachim (60’ 1-1), Aubois (80’ 1-2).

Arbitre: T. Fivet. Assistance: 70.

Note du match: 6

Cartes jaunes: Ndjakanyi, Karali, Chekkouri, Andrianne, Neetens.

Cartes rouges: Chekkouri (65’, 2CJ), Neetens (77’ 2CJ).

46’, Brichet coupe au premier et d’une tête décroisée ouvre le score (1-0).

60’, Joachim tout seul au 2e poteau reprend de volée (1-1).

80’, Joachim d’un centre en retrait trouve Aubois qui place au fond (1-2).