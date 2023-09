Les joueurs du chef-lieu prennent possession du camp chaumontois dès l’entame, mais se font cueillir sur le premier contre. Parti du rond central, Wattiaux échappe à Lejeune et Verger et tente une frappe lobée qui surprend un Collin un peu trop avancé. Vexés, les visiteurs répliquent quelques minutes plus tard grâce à un Sicaja bien inspiré. L’essentiel des débats est ensuite à l’avantage des Lorrains qui proposent de belles combinaisons, mais se montrent brouillons à la conclusion à l’image de Victor Hausman en fin de première mi-temps et en début de seconde. S’il ne parvient pas à tromper Goosse, l’attaquant arlonais va tout de même se montrer décisif en obtenant un penalty transformé par Sicaja. Alors que Chaumont peine à réagir et que la partie se tend, chaque faute devient prétexte à l’invective entre joueurs. À ce petit jeu, Protin est le premier à perdre son sang-froid et il se voit brandir le carton rouge moins d’un quart d’heure après sa montée au jeu. Il avait déjà été exclu en Coupe, à Libramont…

À onze contre dix, Chaumont reprend espoir et fait tourner. Un essai de Bouchat trop faible répond à un contre gâché par Hentcho. Il reste quelques minutes quand le jeune Ben Hamza, 17 ans, envoie une patate en pleine lucarne des 25 m dans la cage de Collin, offrant ainsi le nul à son équipe. "Notre adversaire était supérieur dans la maîtrise et techniquement, mais avec nos armes, nous avons pris un deuxième point, savourait le T1 chaumontois Jérôme Godfrind. Avec notre calendrier (Sart, Ethe, Arlon), peu de personnes auraient misé sur un 2 sur 9, surtout en ayant existé et sans avoir été dépassés. Et avec des buts venus d’ailleurs après le coup franc de Noah la semaine dernière. On est récompensé pour tout ce que l’on a donné. On va maintenant aborder trois adversaires qui vont jouer dans la même zone du classement que nous. Il faudra être concret tout en respectant ces adversaires."

CHAUMONT: Goosse 6, Dris 6, Mathot 7, Grégoire 5, Durré 5 (66’, Colback 5), Mahoux 6 (50’, Beckmann 5), Pierre 5 (41’, Reyter 5), Ben Hamza 6, Bouchat 7, Lhoas 6, Wattiaux 6.

ARLON: Collin 6, Vazzana 5, Verger 6, Lejeune 6, Cachbach 6, Francois 6, A. Hausman 5, R. Daoust 6 (58’ Protin), Rocca 6 (74’ Hentcho), V. Hausman 5 (81’ Trogh), Sicaja 6 (58’ Poncelet 5).

Arbitre: B. Gillet.

Assistance: 90.

Cartes jaunes: Bouchat, Cachbach, V. Hausman, Grégoire, Goosse, Beckmann.

Carte rouge: Protin (72’). Note du match: 5

6’, Wattiaux s’échappe du rond central et file tromper Collin d’une belle frappe lobée (1-0).

10’, Rocca trouve Sicaja dans la profondeur. Le numéro 9 arlonais évite la sortie de Goosse et place au fond (1-1).

57’, V. Hausman est accroché par Goosse dans le rectangle. Sicaja prend le portier ardennais à contre-pied (1-2).

72’, alors que la partie devient nerveuse, Protin prend rouge après avoir repoussé Reyter.

85’, Ben Hamza récupère aux 25 m et trouve la lucarne de Collin (2-2).