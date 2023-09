"Notre entraîneur Fabian Lambot était sur le banc en attendant sa comparution devant le CP et tout s’est bien passé, indique le délégué Claude Bouckaert. Nos jeunes ont fait un bon match et ils ne pouvaient rien contre cette très belle équipe d’Assenois." Rien à dire sur les belles incursions offensives qui ont amené les trois buts inscrits par Aubry (2'), Botaka (30') et Manand (77').

Bleid 2 – Saint-Léger 0

"Je ne retiendrai que les trois points et la solidité de ma défense, regrette d’emblée le T1 des Spartiates, Kamel Bouzoubaa. J’ai fait un turn-over au niveau de mes attaquants, mais j’en sors déçu." Tissandier, Ndiaye, Molnar et Marul pour des raisons diverses étaient absents. Le capitaine Nospel a débloqué le compteur à la demi-heure, avant que Couvreur, qui venait d’entrer au jeu, ne double le score. À noter à Saint-Léger que c’est le T2 Mario Mendoza qui a coaché en l’absence de Jean-Claude Noël.

Meix B 2 – Habay-la-V. 2

"Jouer par plus de 30° à 14h sur un terrain synthétique qui accentue fortement la chaleur, c’est de la folie, analyse Gil Grevisse, le T1 habaysien. Nous avions beaucoup d’absents. Ce fut un match compliqué où nous devons nous estimer heureux de repartir avec un point. Meix méritait la victoire." Dès la 3', Simons a mis les Méchois au commandement avant que Braquet, très prolifique en ce début de saison, n’égalise à la 17'. Lambrechts a redonné l’avantage aux visités à l’heure de jeu, mais Kiran a égalisé à trois minutes de la fin contre le cours du jeu.

À noter qu’à l’issue de la rencontre, le Habaysien Geoffrey Ciamarra, probablement victime d’un coup de chaleur, a fait un malaise et été emmené en ambulance par mesure de précaution. Il a pu regagner son domicile en soirée.

Toernich 3 – Martelange 3

Match tendu autant sur le terrain que dans les tribunes, à tel point que l’arbitre a dû interrompre le match quelques minutes pour que les joueurs calment leurs supporters. "Nous payons nos erreurs défensives et un engagement insuffisant, regrette le Martelangeois Sanel Latic. Avec la qualité de notre effectif, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des plumes contre une équipe comme Toernich." Après une demi-heure équilibrée, A. Muller (1-0), E. Muller contre son camp (1-1), Chainnieaux (2-1), N. Urbain (2-2), Chabotier (2-3) et L. Muller (3-3) ont fait vibrer le cœur des leurs supporters. À l’exception du dernier but des Ardoisiers, où la patte de Warlomont et Zervakis (assez discrets par ailleurs) a isolé Chabotier, les buts sont plus venus d’erreurs défensives qu’autre chose. Le nul est logique. À trois minutes de la fin, Chabotier s’est gravement blessé à la cheville sur un tacle très dur de Buffin.

Habay B 8 – Freylange 0

Le calvaire continue pour les Mauves de Stany Saudmont qui ont subi une nouvelle correction, cette fois de la part des jeunes Habaysiens qui continuent à impressionner par la qualité de leur football. Match à sens unique avec des buts d’Alexis (2), Brevers, Ries (2)Poncin (2) et Kasar. Bien drillés par Claudy Marcolongo, les Habaysiens ont déroulé une fois le premier but marqué.

Vance 0 – Saint-Mard 0

Vance réussit son troisième nul contre des équipes appelées à jouer le haut du classement. "Mais cela ne fait que trois points sur neuf, constate le T2 Maverick Merlot. Il faut qu’on soit plus concrets et, maintenant, qu’on engrange les victoires et les points." En première mi-temps, avec un poteau et une latte, Vance aurait mérité de mener, alors que Saint-Mard s’est montré plus entreprenant après la pause.

Tontelange 0 – Aubange 1

Aubange a eu la possession de balle, Tontelange les occasions. "Le match s’est joué sur un coup de dés, sur une décision arbitrale de M. Guillaume plus que contestable, peste le délégué Claudy Henaux. Schleich était trois mètres hors-jeu quand il a inscrit le seul but du match à la 70'. Nous méritions la victoire, car les Aubangeois ne se sont créé quasi aucune occasion." Outre deux grosses occasions galvaudées par Gischer, les Spurs sont tombés sur un gardien des Rouge et Noir, Mathéo Brabant, en état de grâce.