Tintigny rate le coche, Libramont confirme

Déplacement compliqué pour Neufchâteau. Ottignies prend directement le commandement des opérations (8-2), mais Neufchâteau s’accroche: 17-12 (10’). Laurant et Duquenne tentent d’inverser la tendance, mais Ottignies se détache à 30-20 et 32-26 au repos. Neufchâteau revient à 34-34 avant de craquer: 46-34, 52-37 et 66-50. "Nous avons eu un passage à vide et Ottignies en a profité, confie Thomas Celant. Mais, j’ai vu des filles qui en voulaient. Nous savions que le début de saison allait être compliqué, mais je suis content de l’attitude."

Arlon 51 – Pont-de-Loup 72

Face au principal favori dans la course aux lauriers, Arlon n’a pas à rougir de sa prestation. Les Arlonaises sont mêmes parvenues à faire douter les Hennuyères grâce à une belle première période. Simonet et Lappenküpper laissent Arlon au contact dans les premiers instants (9-11) avant que Pont-de-Loup n’appuie sur l’accélérateur: 9-15, 12-21 et 14-26 (10’). François reprend par une bombe et Arlon revient dans la course: 21-27, 29-35 et 32-37 au repos. "Et encore, nous prenons un panier sur le buzzer, dit Serge François. C’était vraiment fort en face, avec une équipe très efficace et qui met un press sur tout le terrain"

Dans le coup, les Arlonaises craquent à la reprise. Pont-de-Loup s’échappe à) 36-51. "Nous perdons nos trois premières balles, souffle Serge François. C’est dommage de prendre un tel écart, mais pour nous, le championnat débute dans quinze jours à Boninne" Arlon, qui aura eu le mérite de ne pas baisser les bras, ne reviendra plus: 41-63 et 51-72 au final.

Braine B 62 – Tintigny 55

Grosse déception pour Tintigny face à une équipe où une seule fille était née avant 2005. "Il y avait la place pour s’imposer, peste Sébastien Louis. Cette victoire, nous l’offrons à notre adversaire. Nous avons raté trop de choses simples." Les Gaumaises souffrent en début de match. Les ratés sous l’anneau se multiplient et Braine prend le large: 10-1 24-8. Arbalestrier sonne la révolte de Tintigny, mais Braine reste devant au repos: 37-27. Obligées de courir après le score, les filles de Sébastien Louis n’abdiquent pas et reviennent petit à petit: 52-43, 54-50 et même 54-53. "Mais nous n’avons jamais su passer devant, glisse Sébastien Louis, finalement privé de Mouh, blessée en U16 . C’est dommage car Braine avait quelques absentes et nous aurions dû en profiter."

Huy B 46 – Libramont 62

Et de deux pour Libramont qui débute en force. Après une première période partagée (12-12, 25-25), Libramont s’échappe grâce au trio Jourdan-Giberti-Lempereur: 34-47 à la demi-heure. Les dix dernières minutes ne sont qu’une formalité: 46-62.