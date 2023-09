Nothomb prend son envol, La Roche ne décolle toujours pas

Ce match, assez équilibré pendant 60 minutes, a toutefois complètement basculé aux alentours de l’heure de jeu. Les Rochois commençaient à prendre l’ascendant, et c’est à ce moment que le commandant de bord Carlier a décidé de changer de cap, en replaçant Jooris dans le cœur du jeu et en faisant monter Dave sur le flanc droit.

En maintenant son système tout en lui donnant un meilleur équilibre, l’entraîneur a changé le cours du match et plongé les Rochois dans une zone de turbulence durant lesquels les Mauves s’en sont donné à cœur joie. On peut même parler de véritable trou d’air pour le ROC, au grand dam de leur gardien, fusillé de près à quatre reprises.

À la sortie des vestiaires, Olivier Remacle, se demandait ce qui venait de se passer : "Le 1-1 à la mi-temps est logique, le match était devenu haché, on ne jouait plus, mais eux non plus. On manque de peu le 1-2, puis tout s’écroule. Nous avons enchainé les pertes de balle et les fautes techniques dans notre camp. Le 2-1 et le 3-1 tombent vite sur des erreurs individuelles et collectives et c’est surtout mentalement que le bât a blessé ce soir."

Julien Jacquet, qui retrouvait dans les cages adverses Luka Lapraille, son compagnon d’infortune de la saison passée à Freylange, était tout sourire : "Je suis très satisfait de la solidité défensive affichée, j’encaisse sur un coup franc qui traverse le mur, c’est frustrant, et ensuite, j’ai deux arrêts à faire sur tout le match. Le retour des frères Klein devant nous a fait du bien, le banc a apporté beaucoup de fraîcheur et chapeau aussi à Matthieu Feller et Vincent Jooris qui se sont sacrifiés pendant une heure dans un rôle inédit."

Nothomb décroche ainsi ses premiers là où les Rochois restent bloqués à la case-départ.

NOTHOMB: Jacquet 7 ; Pemmers 6, Ngassam 6, Adam 7 ; Jooris 7, Feller 5 (59’, Dave 7), Parisse 6, Laffargue 7 ; Gérard 7 (77’, Duroy), Vic. Klein 6 (59’, Minet 7), Val. Klein 8 (84’, Van Leeuwen)

La Roche: Lu. Lapraille 6 ; L. Van Geen (25’ R. Bouillon 4), Weyders 5 (63’, C. Dubois) ; R. Van Geen 4, Brisy 4 ; G. Van Geen 5 (63’, F. Bouillon), M. Dubois 5, Li. Lapraille 5, Volvert 5 (80’, Prévot), Van der Cruys 5 ; Remacle 6

Cartons jaunes: Pemmers, G. Van Geen, Feller.

Buts: Gérard (1’, 1-0), Remacle (9’, 1-1), Jooris (62’, 2-1), Klein (69’, 3-1), Laffargue (84’, 4-1), Minet (85’, 5-1).

Arbitre : G. Moreau. Assistance: 75.

Note du match: 6

1’, Gérard place dans le petit filet (1-0).

9’, Remacle transperce le mur mauve sur coup franc (1-1).

62’, Jooris esseulé aux 16mètres, ouvre le pied (2-1).

69’, servi par Gérard, Klein canonne dans le plafond (3-1).

84’, Laffargue, seul dans le grand rectangle, croise du gauche (4-1).

85’, le ballon à peine remis en jeu, Minet corse l’addition (5-1).