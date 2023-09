Les deux premières roses sont plantées dans les cinq premières minutes. D’une part, un pion de Massut qui s’est blessé dans la foulée, et d’autre part un lob de Delgadillo. Bastin, qui venait de remplacer Massut, est l’auteur d’un récital pour le 3-0. Gillet réduit la marque, mais Wauthier lui répond (4-1). Après la pause, les attaquants visiteurs manquent de justesse. En fin de match, Lovadina et Delgadillo régalent les supporters avec des buts de grande classe.

Orgeo B 1 – Bras 6

J. Hotton trouve rapidement la marque en se faisant justice sur penalty. Il fait le break dans la foulée via un centre de Lockman. Zimmerman en remet une couche grâce à une remise de la tête de Braet. Peu de temps avec la pause, P. Hotton sert parfaitement J. Hotton qui y va de son triplé. Leitz est ensuite ceinturé dans le rectangle. Labiouse en profite pour réduire le score sur penalty. Après la pause, Zimmerman se mue en passeur pour Balthazar. Protin, servi par un Braet des grands soirs, fixe les chiffres.

Petitvoir 2 – Ochamps B 1

Petitvoir a émergé au terme d’une partie très (trop) engagée durant laquelle des cartons rouges auraient pu être brandis. Toussaint troue les filets à l’issue du premier quart d’heure. Les Canaris reviennent dans la course à la 85' par l’entremise de Degive. Les visiteurs pensent revenir avec un point. C’était sans compter sur M. Kraus qui offre la victoire à ses couleurs en fin de rencontre.

Libin B 1 – Bertrix 3

Les Baudets sont cueillis à froid par Paisse, après 120 secondes de jeu, mais le but est annulé pour hors-jeu. Au quart d’heure, Bertrix trouve la parade via un centre-tir de Picard (0-1). À la reprise, Libin se montre très dangereux, mais la solide défense des Rouge et Bleu veille au grain. Les visiteurs font le break sur corner: Fresing est à la bonne place. Luis punira ensuite les Libinois à la suite d’une mauvaise relance. Lambert, bien servi par Lothaire, sauvera l’honneur.

Wellin 6 – Warmifontaine 0

Les Jaune et Bleu ne tardent pas à trouver le chemin des filets via Jérouville, bien servi par Tonneau. On retrouve ce dernier à la finition quelques instants plus tard (2-0). Tonneau récidivera peu avant la pause. Après celle-ci, Benassy sert Jérouville pour le 4-0. À la 80', Sehel se la joue à la Beckham pour tromper le gardien des visiteurs. Tonneau enfoncera le clou en fin de match.

Neuvillers B 0 – Assenois B 1

Pour la deuxième fois consécutive, les Chats de Neuvillers s’inclinent sur un score Arsenal. De manière imméritée selon eux. "On a été supérieur dans chaque domaine. Les gars font un gros match, mais on rate beaucoup trop d’occasions. Avec du réalisme, ça doit être 7-0 avant le but d’Assenois", peste le coach local, Olivier Jacob. L’unique but de la partie est signé par le joueur-entraîneur Arnaud Lays.

Libramont B 2 – St-Pierre 0

"Un très bon match", estime le capitaine local et ancien joueur pierrot, Kevin Touillaux. Malgré la défaite, le vice-président des Orangés, Alain Scius, était fier de ses joueurs: "Nous avons offert une belle résistance aux Mauves d’autant plus que nous devions composer avec de nombreux blessés dont Julien Fries". S’agissant des buts, Libramont a ouvert la marque via un coup de casque de Guillaume en première période. Le second but est tombé dans les derniers instants de la rencontre et il porte la signature de Martin. À noter que Saint-Pierre a terminé à dix après l’exclusion de Devillet à la 70'.

Namoussart 3 – St-Marie-Wid. 0

Après un poteau d’Amougou, les Chestrolais ont ouvert le score via Moraux, bien servi par Jacquet. Après un nombre conséquent d’opportunités galvaudées, notamment un penalty manqué, Parache et Laurent rassurent l’équipe locale.