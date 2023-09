Lupano NCIl avait bien entamé le match, montrant sa solidité, avant de sortir sur blessure.

Lesquoy 7 Aligné dans l’axe, il a joué a avec intelligence, misant sur un très bon placement. N’a pas toujours trouvé preneur dans ses relances à distance. Une seule véritable erreur défensive, qui a amené une occasion franche.

Guillaume 7 Comme Lesquoy, il a joué dans l’axe défensif, avec pas mal d’assurance. Un dribble raté face à un attaquant, mais une erreur sans conséquence.

Karamoko 6 Malgré un début de match un peu hésitant dans le couloir droit, il s’est montré bien plus autoritaire qu’une semaine plus tôt. Surtout quand il s’est replacé dans la défense centrale à trois, après la blessure de Lupan.

Namri 7 Aligné dans le couloir gauche, sur son mauvais pied, il s’est fort bien sorti d’affaire, mettant l’intensité nécessaire dans les duels.

Arib 6 Moins rayonnant que lors des matches précédents, mais toujours précieux en relayeur.

Mokdad 5 Habile balle au pied, mais il n’a guère pris de risques à la construction et s’est souvent fait bousculer dans les duels. Son rendement a baissé en fin de match.

De Almeida 5 Lucide dans ses choix, mais pas toujours précis. Pour l’heure, il semble encore chercher ses marques dans sa nouvelle équipe et doit se montrer plus incisif et créatif. Il aurait toutefois marqué si Gomes ne l’avait pas oublié devant le but.

Mboyo 4 Sans doute sa moins bonne apparition sous le maillot virtonais cette saison. Pas assez mobile face aux robustes défenseurs adverses, il ne s’est pas imposé comme d’habitude par ses remises et déviations.

Genève 4 Il a multiplié les courses, n’a pas toujours été servi à bon escient, mais il a aussi eu toutes les peines du monde à s’imposer et à garder le ballon dans les duels.

Vitris 7 Entré dans le couloir droit après 22 minutes, il a joué un rôle sobre jusqu’au repos, puis s’est libéré ensuite, se signalant par quelques jolies incursions offensives et un volume de course assez impressionnant.

Gomes 5 Quelques bons gestes, mais s’il s’était montré plus collectif sur le centre de Vitris, Virton aurait égalisé.