Harre revanchard, Libramont décevant

Harre-Manhay avait une revanche à prendre après sa mauvaise prestation de la semaine passée face à Florenville, tandis que Libramont voulait confirmer son bon début de saison. Chose faite pour les hommes de Ludovic Lejeune, qui l’emportent grâce à un penalty converti par Roberty dès la première minutes. "On a vécu une semaine difficile avec le staff et cette victoire est une belle réponse", lançait le T1 de Harre. En effet, il ne faut pas arriver en retard quand les Manhaydois jouent sur leurs terres. Scénario identique à celui de la semaine précédente: après seulement une minute de jeu, Prévot décale W. Rasquin qui se fait déstabiliser par Destrée: l’arbitre désigne le point de penalty. Cette fois-ci, Roberty ne tremble pas et prend Delmé à contre-pied. "Je ne me souviens pas de mon dernier penalty manqué, avant celui de la semaine passée, donc j’ai confiance en moi dans cet exercice et j’ai repris le ballon", glissait le buteur local. Malgré ce coup de bambou, Libramont ne baisse pas la tête et obtient deux grosses occasions via Blandin, qui place d’abord au-dessus, puis sur Janssens. "Après le but encaissé, on a bien réagi en combinant, en gardant le ballon et en se créant des occasions", analysait Samuel Bodet. Le scénario tourne ensuite au cauchemar pour les Mauves quand Destrée accroche cette fois-ci J.Rasquin et écope de son deuxième carton jaune.