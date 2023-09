De vrais chasseurs ardennais ces Gouvions

Un peu groggy par le but d’entrée un peu gag de Zitella, Seraing va mettre une vingtaine de minutes pour reprendre ses esprits et fluidifier son jeu. Un début de match de rêve pour sécuriser Gouvy, qui s’était mis dans le doute à la suite du chamboulement tactique imposé par le forfait de dernière minute du capitaine Burton.

Dotée d’une technique supérieure, la phalange visiteuse va s’emparer de la possession du ballon. Gouvy fait parler ses armes et la solidité de son bloc défensif ne tolère pratiquement aucune occasion visiteuse si ce n’est le mitraillage de la 38’ duquel Regnier sortira vainqueur par son arrêt réflexe du pied. Avant la pause, Nuozzi équilibrera les occases lorsque son coup franc enroulé frôlera la lucarne d’un Gonay qui semblait battu.

La reprise est du même tonneau avec un énervement certain des acteurs en prime. Mais Gouvy tient bon et aurait pu réaliser le break si le talentueux Vieuxtemps avait choisi une voie moins individualiste. Regnier sera l’indiscutable artisan du succès local lorsqu’il repoussera à dix minutes du terme un envoi à bout portant de Bayo. La messe était dite, les Gouvions résisteront comme des morts de faim et mordront comme la mascotte du 3e régiment de Chasseurs en récoltant pas moins de quatre cartons jaunes et un rouge assez sévère. L’essentiel était acquis après les deux revers concédés face aux ultra-favoris de la série, Raeren et Habay. Pour Colomberotto, le championnat commençait hier. On peut désormais conclure qu’il est parti sur une bonne base.

GOUVY: Regnier, Devillet, Pirson, Da Silva, Nuozzi, Schmitz (63’, Geurde), Zitella, Scerra, Adam, Vieuxtemps (90’+3’, Gillard), Georges.

SERAING B: Gonay, Bah, Musasi, Di Crescenzo (60’, Denoël), Lawson, Bayo, Lukebadio (68’, Mikobi), Mukendi (78’, Nicolay), Nadrani, Scarpinati, Manang.

Arbitre: T. Wiggers. Cartes jaunes: Pirson, Da Silva, Adam, Vieuxtemps, Gonay, Musasi, Lukebadio, Mukendi.

Carte rouge: Geurde (89’). Assistance: 110

Note du match: 6

1’, Zitella frappe le ballon en profondeur. Schmitz, en position hors-jeu, ne bronche pas, ne participe pas à la phase et Zitella poursuit son effort malgré le drapeau intempestivement levé par l’assistant. La défense sérésienne marque un temps d’arrêt. L’arbitre central déjuge son associé, à juste titre, et valide le but.