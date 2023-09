Brolet 8 Il a détourné un coup de réparation et tout ce qu’il a eu à faire par ailleurs, il l’a très bien fait.

Bechet 8 Voilà quelque temps qu’on ne l’avait plus aussi intransigeant. Solide dans les duels et auteur de quelques bons jaillissements.

Blaise 7 Bon complément de Bechet dans l’axe. Sobre et toujours bien placé, il n’a pas commis d’erreur.

Schmit 7 Un retour plein de tonus, couronné d’un but.

Gomrée 5 Une prestation en dents de scie, marquée notamment par cette faute évitable dans la surface.

Laurent 5 On l’a déjà vu plus rayonnant et précis. Sanctionné en outre d’une exclusion sévère.

Puffet 6 Un rôle de l’ombre, mais une activité précieuse dans l’entrejeu.

Wérard 5 Il a eu du mal à se mettre dans le match. Plus en jambes et plus impliqué dans les actions après le repos.

Herman 7 Dangereux à plusieurs reprises, auteur d’un but, d’un assist et de plusieurs services qui auraient pu être mieux exploitées. Dommage qu’il s’éparpille encore un peu trop dans des rouspétances ou mouvements d’humeur et se mette ainsi hors du match par moments.

Breda 7 Un but, un penalty provoqué, une grosse occasion ratée, plusieurs appels qui ont fait mal à Lo Monte.

Dewalque 6 Il a marqué et fait marquer, il a donné du fil à retordre à Crèvecœur dans les duels, mais il a aussi manqué un penalty et une énorme occasion.

Mormont

Marthoz 6 Son envolée sur le tir de Dewalque valait à elle seule le déplacement. Son positionnement sur le but de Breda laisse davantage à désirer.

Crèvecœur 6 Sur les longs ballons méchois, il s’est régalé. Quand les Mauves ont joué au sol, c’était moins évident.

Lo Monte 5 Il a commis un penalty et a laissé trop d’espaces dans son dos.

A. Burton 4 Chaque appel tranchant et bien coordonné d’Herman mettait en évidence son placement déficient.

Godelaine 5 Bien dans le match au premier acte, plus éteint ensuite.

Lomma 7 Il est monté en puissance tout au long de la partie, faisant apprécier sa conduite de balle. A marqué sur penalty et amené plusieurs fois le danger en 2e période.

Charneux 5 Il a offert une belle occasion à Michel, mais en jouant souvent fort haut, il a aussi mis Burton dans l’embarras.

Putz 5 Un assist pour Michel sur le but d’ouverture, mais un impact offensif insuffisant dans l’ensemble sur son côté gauche.

Marchal 6 Actif en 1re période, il provoque un penalty avant de rendre les armes à cause d’une blessure.

Amrous 5 Loin de son niveau de la saison passée. Il a bien réussi quelques dribbles, mais s’est montré trop inconstant et a raté un coup de réparation.

Michel 6 Un superbe but d’entrée, une occasion ratée ensuite. Mieux contenu après le repos.

Raposo 7 Il a amené du dynamisme dans le secteur offensif.

Renard 6 Une entrée de bonne facture lui aussi.