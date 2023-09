Benjamin Bouvart à nouveau champion de Belgique

En juniors, Lola Lepère s’est imposée elle aussi, sans la moindre surprise. La Bertrigeoise n’a même pas eu besoin de s’approcher de son meilleur niveau pour dicter sa loi puisqu’elle s’est contentée de franchir 3,50 m, à 55 cm de son record.

Grandjean deuxième

Bouvart et Lepère auront été les seuls Luxembourgeois à se hisser sur la plus haute marche du podium ce dimanche. Lucie Grandjean n’en a pas été loin sur 1 500 m espoirs, mais elle a échoué à la 2e place, à une seconde et demie d’Emma D’Haene et avec un chrono très éloigné de son record personnel.

Place d’honneur en demi-fond aussi pour Mearegu Nicolas. Le junior dampicourtois a pris la médaille de bronze sur la même distance du 1 500 m, en restant lui aussi très loin de sa meilleure performance.

On notera également la 3e place de Lilou Moreazu (ACD) à la perche juniores, la 3e aussi (sur 3 concurrentes) de Lise Braux (ACD) en hauteur espioires, la 4e de Shawn Feller (ACD) au triple-saut juniors et la 5e d’Arthur Bodart au javelot espoirs.