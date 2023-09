Victoire nette et sans bavure de Florenville qui mène déjà 4-1 à la mi-temps. Le coach local, Ludovic Sosnowski, avoue néanmoins que "les 15 premières minutes étaient à l’avantage de les Bulles qui s’est créé deux, trois occasions, sans conséquence". La rencontre est marquée par le quadruplé de Daniels. Les autres buts sont inscrits par Loits (2), N. Georges et Oosterhof tandis que Yahyaoui a réduit le score de manière anecdotique pour les Bullots.

Saint-Mard B 2 – Villers/Orval 3

Saint-Mard encaisse une troisième défaite. La première mi-temps est plutôt dominée par les Villersois qui ouvrent la marque à la 35’ grâce à C. Gomez. Au retour des vestiaires, les jeunes ouailles saint-mardoises se rebiffent et prennent l’avantage grâce à un doublé de Karali en trois minutes (49’ et 52’). Dans une rencontre de plus en plus indécise, les hommes de Branco parviennent à revenir au score grâce à un superbe ciseau de H. Gomez. La rencontre bascule même en leur faveur à dix minutes du terme lorsque A. Nokel reprend un ballon anodin au point de penalty (2-3).

Ethe B 1 – Rossignol 0

Les Verts s’imposent sur un score Arsenal dans un match qui aurait probablement dû se solder sur un match nul. Le début de match est poussif des deux côtés. Rossignol loupe le coche à la suite d’un face-à-face remporté par le gardien, Benjamin Noël. Deux minutes plus tard et au terme d’un superbe mouvement collectif, Nicolas place entre les jambes de Van Hoey (1-0, 20’). Nonobstant un troisième et quatrième quarts d’heure plutôt en faveur des Cassidjes, les Mauves prennent le jeu à leur compte au second acte et mettent à nouveau à contribution le portier local qui veille au grain. Coupable d’une sortie hasardeuse, il est néanmoins à la base de la plus belle possibilité des visiteurs à la 70’, mais la tête d’Ostojic est sauvée in extremis sur la ligne par Saint-Guillain. La chance des visiteurs est passée et le score ne bouge plus.

Tintifontaine 3 – Marbehan 1

Première victoire de la saison pour Tintifontaine. "Et en plus avec la manière", jubile Grégory Bodet. Les joueurs locaux déflorent la marque dès la 9’ via à une belle percée du jeune C. Tignée. Henrot fait le break à la demi-heure grâce à un coup de tête rageur. Malgré l’exclusion de Sampont pour deux jaunes à la 62’, les Tintignolais manquent à plusieurs reprises d’aggraver le score via Claude et Ricaille. Un penalty de Sindic à dix minutes du terme à la suite d’une faute sur C. Tignée tue finalement tout suspense. Le cinquième but en trois journées de Bury à la 87’ sauve malgré tout l’honneur des Oranges.

Muno 1 – Bouillon B 1

Cette équipe de Bouillon B s’érige comme le poil à gratter de la série. Dans une rencontre dominée du début à la fin par Muno, mais sans occasion franche, le marquoir reste longtemps figé à 0-0. À la suite d’un coupfranc relâché par Percheron, la défense locale est apathique et le jeune Godart en profite pour pousser le ballon au fond (0-1, 82’). En réponse au but d’ouverture, Muno pousse et est finalement récompensé à la 89’ lorsque, sur une action similaire, le gardien visiteur relâche le ballon devant Camara qui ne se fait pas prier pour égaliser et sauver un point.

Étalle 1 – Sainte-Cécile 4

Après seulement trente secondes de jeu, Schmit rate son dégagement et l’inévitable Barré marque dans le but vide. Dans la foulée, Lockert lance parfaitement A. Meddah qui élimine le gardien et double le score (0-2, 5’). Malgré la réduction du score de Jacques sur penalty à la 25’, les Céciliens se mettent de nouveau à l’abri via G. Jacquemin qui place une tête imparable sur un corner de A. Meddah. Après une première mi-temps de très bonne facture, les Céciliens se contentent de gérer la seconde, facilitée par l’exclusion de Karremans. En fin de match, Adel Meddah conclut son festival du jour en offrant un assist à son frère Medhi qui scelle le score (1-4).

Gérouville 1 – Sainte-Marie/S. 0

La première mi-temps est à mettre à l’actif des visiteurs qui se créent plusieurs grosses occasions, mais butent sur un Sommelier en état de grâce. Pour ne rien arranger, Valente est exclu pour deux cartons jaunes juste avant la rentrée aux vestiaires. Malgré cette infériorité numérique, les Jaune et Noir reviennent sur la pelouse bien plus motivés et ils se ménagent même plusieurs opportunités. Le match se décante finalement à dix minutes de la fin de la rencontre lorsque Romani est exclu à son tour pour une seconde carte jaune. Sur le coup franc qui suit, Andrianne trompe la vigilance de Desmarets et offre la victoire à son équipe (1-0).