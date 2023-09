La jeunesse marlovanaise prend seule la tête de la série grâce à son succès de vendredi. "Cela a été un match assez compliqué contre une équipe de Heyd bien en place et assez agressive, explique le responsable local Samuel Lefebvre. Il y a eu peu d’occasions." Marloie doit attendre l’heure de jeu pour ouvrir la marque grâce à Kalombo, alors qu’Heyd avait frappé sur le cadre (1-0). Marloie a l’occasion de tuer en match en contre, mais le score n’évoluera plus.

Gouvy B 2 – Halthier 0

Il ne fallait pas arriver en retard sur les hauteurs de Gouvy samedi soir. En effet, Quentin Paquay n’a pris que sept minutes pour s’offrir un doublé (2-0). Le match s’équilibre alors et Charlier sort quelques ballons chauds. Halthier met la pression dans le dernier quart d’heure, mais sans pouvoir réduire la marque.

Bastogne 0 – Waha-M. 0

Premiers points perdus par Bastogne. "On s’est cassé les dents sur une équipe de Waha bien organisée et agressive dans le bon sens du terme, analyse le coach bastognard Pol Leemans. On a manqué de créativité pour faire plus mal à l’adversaire." Poitoux s’est vu refuser deux buts par l’arbitre, "pour des situations peu claires", estime l’entraîneur local. Après la pause, Labranche s’interpose sur un coup franc d’Evrard. Côté Léo, deux frappes à distance de Muller forcent Filée à deux belles parades alors qu’un coup franc de Gravé heurte la transversale. "Les joueurs ont respecté les consignes et y ont mis du cœur, se réjouit le coach visiteur Kevin Dachelet. Je pense que le point est mérité."

Nassogne 4 – Mageret 0

Après la défaite face à Bastogne, Nassogne a su relever la tête face à Mageret qui a du mal à entrer dans ce championnat (3e revers de rang). Peu après la demi-heure, Fallay reprend un centre de Pereira (1-0). À la reprise, Servais rate le coche mais, juste après, le jeune Verschoren isole Knis qui fixe le gardien (2-0). Ergot dribble deux joueurs et plante le troisième (3-0). Dans le dernier quart d’heure, Pierre entre et marque dans la foulée sur un déboulé sur le flanc droit (4-0).

Petit-Han 1 – Bourdon 1

Un deuxième partage pour les visités alors que Bourdon est bien en place dans le ventre mou. Peu après le quart d’heure, Dubois donne l’avantage aux siens sur penalty après une faute de main (1-0). En début de second acte, Vanlinthout rétablit la parité sur coup franc (1-1). Bourdon jouera les vingt dernières minutes à dix après l’exclusion de Leboutte.

Aye 1 – Tennevile 0

"L’objectif, c’étaient les trois points pour décoller dans ce championnat, souligne l’entraîneur des Godïs Burim Mustafaj. On ne leur a pas laissé beaucoup d’occasions et on a touché les bois à trois reprises." Les visités dominent la majorité des échanges avec un envoi sur le poteau de Marchal. On retrouve le buteur local pour le seul but de la rencontre à l’approche de l’heure de jeu (1-0). Aye touche encore le cadre, mais le score n’évolue plus.

Givry 6 – Melreux-Hotton 2

"Ce sont trois points qui font du bien, se réjouit le coach Jean-Louis Hanot. On est bien entré dans la partie et on a su gérer par la suite." Du côté visiteur, Kévin Yangara avait un goût amer en bouche après cette rencontre. Il pointe du doigt l’arbitre occasionnel. "On nous a imposé leur délégué comme arbitre et on a eu la naïveté de croire que cela allait bien se passer et qu’il allait être honnête. Mais cela n’a pas du tout été le cas", glisse-t-il. Les Canaris entament la partie en force avec un doublé de Guillaume en trois minutes, les visiteurs voyant une faute de main sur le premier. Hinck plante le numéro trois en profitant des errances défensives visiteuses (3-0). Taganga réduit la marque (3-1) et Melreux pense réduire la marque avant la pause, mais le but est annulé pour un hors-jeu contesté. Hinck transforme un penalty à la reprise (4-1), après une décision à nouveau contestée. "Je suis déçu par autant de malhonnêteté", s’attriste encore le coach visiteur. Leduc et Sikpe n’en ont cure (6-1). Le dernier but de Ducastel sur penalty sera vain (6-2).