Bastogne accroché en 2C, Champlon renverse Longlier B en 3D

Les favoris assurent

Samedi soir, Assenois et Bleid, les deux favoris de la série, se sont imposés à la maison, respectivement face à Jamoigne (3-0) et Saint-Léger (2-0). N. Aubry et Botaka ont planté les deux premières roses des Rouges, tandis qu’Allan Manand a tué tout suspense en fin de rencontre.

Provinciale 2B

Quadruplé de Pierson

Défait 1-9 par Ochamps une semaine plus tôt, Neuvillers a retrouvé le sourire sur le terrain de Saint-Hubert, qui signe un 0 sur 9 après avoir touché trois fois les bois samedi soir. Efficaces devant le but, les hommes de Jean-Marie Toubon ont fait la différence grâce à Putman, Jacquet et Van Reeth, Claude sauvant l’honneur des Borquins.

Orgeo, lui, n’a fait qu’une bouchée de Carlsbourg grâce, notamment, à un quadruplé de Loïs Pierson (6-1). Quant à Bercheux, il s’est fait surprendre sur son terrain par Corbion (2-5), qui demeure invaincu après trois journées (7 sur 9).

Provinciale 2C

Waha-Marche dresse un mur devant Bastogne

Les Bastognards ne sont jamais parvenus à trouver la faille dans la défense de Waha-Marche samedi. "On a manqué de créativité", avoue d’ailleurs le coach du Léo Pol Leemans. Ses joueurs ont pourtant eu quelques opportunités, mais l’arbitre, le gardien visiteur et la transversale les ont privés de but. Vendredi, Marloie B s’était imposé sur le fil contre Heyd grâce à un but de Kalombo et se retrouve seul en tête avec le maximum de points.

Nassogne, lui, a su relever la tête après son revers de la semaine passée. Les Verts laissent Mageret à quai (4-0).

Il ne fallait pas arriver en retard à Gouvy B où Quentin Paquay a planté deux buts dans les sept premières minutes contre Halthier. Duel haché enfin entre Petit-Han et Bourdon avec un partage logique (1-1).

Provinciale 3A

Autelbas bat Messancy B et signe un 9/9

Succès 1-2 à Fouches, 4-3 contre Tontelange B et, hier, 1-0 contre Messancy B: jusqu’ici, Autelbas n’a signé que des victoires par un but d’écart, mais cela permet aux banlieusards arlonais d’occuper seuls la tête du classement en attendant les rencontres de ce dimanche. Si les deux premiers succès de la bande à Thierry Claude n’avaient pas encore marqué les esprits, celui de ce week-end a en revanche est plus significatif puisqu’il a été obtenu face au favori dans la course aux lauriers. Le but inscrit par Miranda après une demi-heure a suffi pour faire la différence. Et pour les Messancéens, il s’agit du second revers puisque leur victoire initiale sur la pelouse d’Halanzy doit se transformer en défaite sur tapis vert.

Provinciale 3B

Quadruplé de Grégory Daniels

Un but de Fabio Zanchetta, après 20 minutes de jeu, a permis à Ethe B, d’infliger à Rossignol sa première défaite de la saison. Pendant ce temps, Villers-devant-Orval, mené 2-1 par Saint-Mard B, a émergé dans les 20 dernières minutes grâce à Gomez et Nokel tandis que Tintifontaine, après sa défaite dans le derby à Rossignol et malgré l'exclusion de Sampont pour deux jaunes à l’heure de jeu., a renoué avec la victoire en disposant d’un autre voisin, Marbehan, lequel n’a pu sauver l’honneur qu’en fin de match (3-1). Florenville B, lui, n’a fait qu’une bouchée de Les Bulles qui a décidément tout d'un oiseau pour le chat (8-1). Grégory Daniels s'est offert un quadruplé et David Loits un doublé.

Provinciale 3C

Bertrix s’impose à Libin B

Ochamps B est rentré les mains vides de son déplacement à Petitvoir, qui a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants via Maickel Kraus (2-1).

Bertrix, lui, n’est pas tombé dans le piège de Libin B (1-3). Picard, Fresing et Luis sont les buteurs du soir. Enfin, Wellin a cartonné contre Warmifontaine avec un triplé de Romain Tonneau et un doublé du vétéran de la troupe, Samuel Jérouville (6-0).

Provinciale 3D

Champlon renverse la vapeur

Une victoire savoureuse pour Champlon, qui a été longtemps mené par Longlier B samedi soir. Renforcés par Bihina, Evrard et Toussaint, les Longolards ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par le dernier cité. Les Rossoneri ont renversé la vapeur dans le dernier quart d’heure via Simon et Dessy (2-1). Ils réalisent un 9 sur 9 tandis que Longlier reste bloqué à une unité.

Provinciale 3E

Roy remporte le choc

Le choc entre Roy et Rendeux a tourné à l’avantage des Roligris (3-1), qui en profitent pour dépasser leur adversaire du soir au classement.