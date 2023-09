Autelbas surprend Messancy B, premier succès pour Signeulx

Autelbas 1 – Messancy B 0

Thierry Claude soulignait la combativité de son équipe. "Nous avions pas mal d’absent. Messancy est arrivé le couteau entre les dents. Mes gars se sont battus sur tous les ballons. C’était la présentation des équipes et le douzième homme a donc vraiment joué son rôle en transcendant mes joueurs." Du côté messancéen, Afif manquait à l’appel. La première mi-temps est équilibrée. Arnaud Close, le portier des Verts, doit sortir le grand jeu à plusieurs reprises. Miranda profite d’un ballon qui traîne dans le rectangle pour faire 1-0 (32'). Le second acte est haché à cause des nombreuses fautes. Les Messancéens enfoncent les Verts mais Reuter tient la baraque. À vingt minutes du terme, la latte sauve les Barnichois qui poursuivent leur sans-faute.

Aubange B 1 – Châtillon 0

Stéphan Castronovo, le mentor aubangeois, mettait en exergue la combativité de son équipe. "Malgré de nombreuses absentes. C’était un match costaud entre deux équipes qui n’ont laissé que très peu d’espace. Je suis content de mes gars, ils n’ont rien lâché." Marion fait mouche sur la première occasion (1-0, 13'). Pizel empêche l’égalisation. Après le repos, les Aubangeois loupent le break ce qui ne les empêche pas d’enchaîner un troisième succès.

Athus 1 – Fouches 1

Les Métallos démarrent bien et ouvrent le score par Loth (1-0, 20'). Mertz égalise sur coup franc (1-1, 32'). Après le repos, les visités se procurent les plus belles opportunités mais se heurtent à un bon Jeanty.

Halanzy 4 – Nothomb B 2

Migeaux botte un coup franc en pleine lucarne (1-0, 29'). Gena égalise deux minutes plus tard (1-1). Nothomb démarre mieux la seconde mi-temps et sur un superbe tir des 25 mètres, Lambin fait mouche (1-2, 57'). Halanzy se réveille et Migeaux égalise à vingt minutes du terme (2-2). Jung se met ensuite en évidence avant de devoir finalement s’incliner devant R. Valentin (3-2, 80') puis Migeaux (4-2, 86').

Meix-le-Tige 2 – Rachecourt 2

Kévin Lefèvre, le joueur-entraineur des visiteurs regrettait que son équipe ait attendu les vingt dernières minutes pour se mettre à jouer. "Le partage est logique." Schoer se heurte à Bumbolo. Trois minutes avant le repos, Modesto ouvre méritoirement le score (1-0). Maximilien double la mise (2-0, 62'). Monté au jeu au repos, Luc réduit l’écart de la tête (2-1, 64'). Lefort, lui aussi monté au jeu, n’a besoin que de 26 minutes sur le terrain pour recevoir deux cartes jaunes et laissé les Rachecourtois à dix. La supériorité numérique ne durera que quatre minutes jusqu’à ce que Ferreira reçoive également un second bristol, trente-deux minutes après être entré sur la pelouse. À deux minutes du terme, un penalty provoqué par Lefèvre est transformé par Luc (2-2).

Arlon B 7 – Tontelange B 0

La bataille des frères Delrue a largement tourné en faveur de Guillaume, auteur d’un triplé. Le capitaine Nija s’est quant à lui offert un doublé. Foster et Davies y ont également été de leur but personnel. Verkruysse, le gardien arlonais, a néanmoins dû sortir deux belles parades à 1-0 et à 2-0 afin d’assurer un après-midi tranquille à ses couleurs.