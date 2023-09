4-1 et 5-1, ce sont les deux gifles assénées dans cette journée de première provinciale. Messancy et Nothomb se sont glissés dans le rôle des bourreaux tandis que Vaux-Noville et La Roche enfilaient leur costume de victime. À la suite de cette lourde défaite, La Roche reste la seule équipe coincée sur la ligne de départ.