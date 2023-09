Frédéric Herinckx (ex-Givry) va coacher Rodange

Une semaine après s’être séparé de Nikola Pupovac, le FC Rodange, tient son nouvel entraîneur et ce n’est autre que Frédéric Herinckx, l’ancien coach de Givry et des espoirs de Virton, qui tentera de relever la barre au sein du club frontalier, actuellement dernier de classe en Promotion d’honneur, l’antichambre de l’élite luxembourgeoise. C’est par l’entremise de son agent Christophe Puhl, et de sa société Athletic Advisors, que les négociations entamées au lendemain de l’éviction de Pupovac ont pu aboutir sur cet accord.