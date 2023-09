Éliminés par Beveren, les Virtonais ont manqué un peu de muscles

Et cela s’est senti. Encore plus quand Lupano, titulaire pour la première fois dans les rangs locaux et auteur d’un bon début de rencontre, a dû céder sa place après 22 minutes seulement.

Déjà privé de Goteni, forfait de dernière minute (tout comme Mbombo), et Droehnle, suspendu, l’Excelsior se retrouvait ainsi avec une arrière-garde dont la taille moyenne ne devait pas dépasser le mètre 80.

Orchestrée par Lesquoy et Guillaume, elle a pourtant tenu le choc, même si De Ridder, préféré à Martin comme lors du tour précédent, fut à deux doigts de sa perte sur des tentatives de Servais, Coopman, Salech, Hrncar ou Kyeremateng.

Mais c’est l’ensemble de la phalange virtonaise qui aura, dans l’ensemble, manqué d’arguments physiques face à une équipe dont le jeu, assez stéréotypé, n’était pourtant pas de nature à la déstabiliser outre-mesure.

L’oubli fâcheux de Gomes

Timides offensivement au premier acte, les hommes de Fabien Valéri ne sont pas parvenus à inquiéter Deman, le portier waeslandien, avant le repos. Il a fallu l’apport du jeune Vitris dans le couloir droit pour secouer davantage l’équipe visiteuse. Un peu timide après son entrée à la 22e minute, l’ailier droit virtonais fut bien plus tranchant ensuite et il allait amener la seule véritable occasion locale à 20 minutes de la fin. Mais laquelle ! Après avoir grillé trois hommes dans un raid digne de Jan Ceulemans version Belgique – Hongrie 82, Vitris servait Gomes dans l’axe, mais celui-ci préférait se retourner pour frapper sur Deman alors que De Almeida, seul à 8 m de la cage, ne demandait qu’à recevoir le ballon en pleine course. Un simple service au n°9 virtonais sur cette action et c’était but à tous les coups !

Dopés moralement, qui sait ce que les Virtonais auraient pu réussir alors ? Ils s’en mordront les doigts car ils ne parviendront plus vraiment à inquiéter le dernier rempart adverse, leurs dernières passes manquant souvent de justesse.

Les voilà donc hors de l’épreuve. Reste à se concentrer sur un championnat dans lequel ils ont montré, à la faveur des deux premières journées, qu’ils peuvent jouer un rôle intéressant.

VIRTON: De Ridder ; Lupano (22’, Vitris), Lesquoy, Guillaume Karamoko, Namri ; Arib (77’, Sacko), Mokdad, Genève (63’, Gomes), De Almeida, Mboyo (77’, Bariki).

BEVEREN: Deman ; Filipovic, Goncalves, Bateau (77’, N’Dour), Hrncar, Ismaheel (87’ Corryn) ; Verstraete, Guimaraes (63’, Geusens), Coopman (77’, Limbombe), Servais (63’, Kyeremateng) ; Salech.

Arbitre: Th. Patris.

Assistance: 990.

Cartes jaunes: Servais, Bariki, Karamoko.

But: Coopman (36’, 0-1).

Note du match: 6.

36’, Servais déborde à gauche et centre en retrait pour Coopman dont la reprise du gauche fait mouche (0-1).