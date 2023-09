Oui, cela a fait du bien, une première victoire en déplacement, en plus. Belleflamme ne sera pas une équipe qui va jouer la tête, mais c’est la récompense de notre bonne préparation durant le mois d’août. Cela fait plaisir que ça porte ses fruits.

C’était votre meilleur match depuis la reprise ?

Oui. Notre intensité est restée constante, pendant 30 minutes sur les 40. Ce ne sera pas assez contre les équipes du top, mais pour un premier match, c’est positif.

Il faut confirmer contre Woluwé ?

Oui, c’est clair. C’est la victoire ou rien. Le premier match à domicile, il le faut.

Un mot sur cette équipe ?

C’est une équipe assez jeune, qui joue vite. On a un jeu rapide, ça devrait nous convenir. C’est un adversaire qu’on va prendre très au sérieux, même s’ils ont été sèchement battus chez eux le week-end dernier.

Comment se passent vos premières semaines à Neufchâteau ?

Je suis très content de ce retour aux sources. Il y a des gars avec qui j’ai joué en équipe de jeunes (Duquenne) ou que je connais d’avant (Hartman, Dubois). Et Sébastien Dejardin, avec qui j’ai joué à Bastogne. Les autres, je les connaissais de loin. D’un point de vue basket, je suis bien. Offensivement, je dois encore trouver mes marques et dérouler mon jeu. Je ne me tracasse pas. Je vais laisser le jeu venir à moi. Je suis très content de nos entraînements. J’apprends à chaque fois. Je vais faire en sorte de tout absorber pour progresser au cours de la saison.

Vous avez trouvé votre place dans l’équipe ?

Ma place oui. Je sais qu’on compte sur moi, surtout en défense, c’est mon job premier. Je me suis bien préparé durant l’été. Avec un coach sportif, et un programme de musculation, pour travailler mon explosivité et ma détente. J’ai un jeu de jambes que je n’avais pas avant et je me sens beaucoup mieux, en pleine forme. J’avais envie de franchir un cap physiquement et d’être prêt pour la R1, parce que c’est un niveau au-dessus.

Vous avez déjà eu un aperçu de la 1re régionale. Votre avis ?

J’adore. C’est un jeu qui est beaucoup plus propre et ça va plus vite qu’en 2e régionale. Les joueurs sont meilleurs individuellement. Il y a beaucoup moins de déchet. Cela me pousse vers le haut et je prends du plaisir.

Et l’équipe ? Costaude ?

Oui. Le danger peut venir de partout. Individuellement, on est bon. Physiquement, c’est bien balancé. Je pense qu’on va mettre en difficultés pas mal d’équipes. On ne va pas se contenter du maintien.