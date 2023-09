Anselme double la mise sur le marathon au Hérou

Pas loin de 1000 coureurs ont bravé la canicule ce samedi et pris d’assaut les terribles et magnifiques parcours du Hérou, à l’occasion de la 8e édition du trail de Nadrin (Houffalize), au plateau toujours aussi somptueux. Déjà vainqueur en 2022, Renaud Anselme a de nouveau inscrit son nom au palmarès de l’épreuve sur les 42 km. Maxime Monfort, le local de l’étape et futur directeur sportif de l’équipe cycliste Lidl-Trek, a fini 4e. Lauréats aussi en 2022, Arnaud Maquet et Nicolas Bucci se sont une nouvelle fois imposés, mais sur une autre distance : le premier sur 17 km plutôt que 26 et Nicolas Bucci inversément. Chez les dames, Laura Van Vooren a gagné le marathon devant Louise Wenkin.